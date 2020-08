Gabon: Jilin Mining Resources offre un générateur aux populations de Mayibouth

Spécialisée dans l’exploitation de l’or et localisé dans le district de Mvadi à une centaine de kilomètres de Makokou, l’entreprise chinoise Jilin Mining Resources vient de répondre à l’appel des populations de cette localité. Confrontées à un déficit en énergie, celles-ci ont reçu le 22 août dernier, un générateur d’une puissance de 14 KVA, accompagné de 1000 mètres de câble et d’une quantité importante de gasoil.

Permettant de concilier à la fois aspect économique, social et environnemental, la responsabilité sociétale (RSE) est un objectif de plus en plus affirmé des entreprises installées au Gabon. Dans cette optique, certaines d’entres elles sont de plus en plus disposées à venir en aide aux populations de leurs zones d’exploitation, comme ce fut le cas récemment pour l’entreprise chinoise Jilin Mining Resources.

En effet, dans le cadre de son mécanisme RSE, l’entreprise spécialisée dans l’exploitation de l’or, vient de doter les populations du village Mayibouth 2 situé dans le district de Mvadi à une centaine de kilomètres de Makokou, d’un générateur d’une puissance de 14 KVA. Accompagné de 1000 mètres de câble et d’une importante quantité de gasoil, ce générateur devrait résoudre les nombreuses difficultés énergétiques de ces populations, qui ont été appelées « à en faire bon usage ».

Consciente de l’importance de ce don, Christiane Leckat gouverneur de la province de l’Ogooué Ivindo a notamment déclaré que « c’était un grand jour pour Mayibouth 2 puisque ce générateur permet aux populations de partir d’un éclairage sommaire au courant électrique ». Même son de cloche chez Eddy Mario Moubamou Mounanga, conseiller du Ministre en charge du Pétrole, qui a également tenu à saluer « le geste appréciable de Jilin Mining Resources ».