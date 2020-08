Gabon: Jérôme Efong Nzolo nouveau DGA de l’ONDSC

Candidat malheureux à l’élection pour le poste de président du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) en 2018, Jérôme Efong Nzolo pourra désormais pleinement participer au développement du sport au Gabon. En effet, à la faveur du dernier conseil des ministres, l’ancien arbitre international a été nommé directeur général adjoint de l’Office National de Développement du Sport et de La Culture (ONDSC).

C’est un nouveau challenge pour le natif de Bikondom (Bitam), dans le Nord du Gabon. Après avoir écumé les pelouses européennes des années durant, Jérôme Efong Nzolo, 46 ans, candidat malheureux à la dernière élection pour le poste de président du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), devra désormais apporter sa pierre à l’édifice sportif gabonais dans son ensemble.

En effet, nommé directeur général adjoint de l’Office National de Développement du Sport et de La Culture (ONDSC) au sortir du conseil des ministres de ce vendredi, celui qui a été couronné quatre fois meilleur arbitre de la saison en Belgique, devra accompagner Joannick Ngomo Obiang, dont « l’ambition est de participer à la mise en œuvre de la politique sportive et culturelle ».

Chargé de contribuer au développement du sport, et de faire la promotion de la culture et la gestion du patrimoine hôtelier de l’État, l’ONDSC qui entend « contribuer efficacement au financement des activités des fédérations, des ligues, et des associations sportives et culturelles reconnues par l’État », aura désormais à sa tête deux hommes à la vision et l’ambition communes.