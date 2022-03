Gabon: Jérôme Efong Nzolo candidat à la présidence de la Fegafoot

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à la faveur d’une conférence de presse organisée ce jeudi 10 mars 2022 que Jérôme Efong Nzolo (JEN) a annoncé sa candidature à l’élection de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) qui se tiendra le 16 avril prochain. Ce dernier a précisé qu’il souhaite « reconstruire le football gabonais de la base jusqu’au sommet ».

C’est devant la presse locale et internationale mais également des acteurs du sport roi que Jérôme Efong Nzolo a annoncé qu’il rebelote quant à sa candidature à l’instance faîtière du football dans notre pays. « Aujourd’hui en 2022 j’ai décidé en tout âme et conscience de me porter à nouveau candidat à l’élection de la Fédération gabonaise de football », a-t-il déclaré le regard plein d’émotions. Après avoir rendu un hommage au regretté Jean Fidèle Diramba.

Arrivé à la seconde place à l’élection de 2018, l’instructeur FIFA a dit « avoir tiré des leçons des épisodes passés et ce pour concrétiser un rêve que nous caressons et dont la matérialisation passe inévitablement par le choix utile, du 16 avril prochain ». Pour parvenir à ce changement de paradigme, « JEN » s’est dit ouvert à compter sur les fils et filles du Gabon prêts à faire bouger les lignes afin de permettre aux plus jeunes « d’espérer et concrétiser leurs ambitions ».

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », a-t-il souligné. Sans manquer de remercier ses « parents, amis et connaissances ». Rappelant que ce nouveau challenge consiste à « fédérer autour d’un idéal commun dont le 1er bénéficiaire reste le football », Jérôme Efong Nzolo a marqué son indignation devant l’avilissement de ce sport dont il est fasciné. « Nous sommes tombés très bas », a-t-il conclu. Une candidature de marque qui ne risque pas de passer inaperçue.