Gabon: Jean Valentin Leyama pour la publication de la liste électorale en ligne

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une publication sur son compte Facebook que l’ancien député de Moanda et leader du Copil citoyen, Jean Valentin Leyama, a proposé une piste de solution afin que le fichier électoral ne soit plus objet de discordes. A cet effet, celui qui fut directeur de cabinet adjoint d’Ali Bongo Ondimba a souhaité la publication de la liste électorale en ligne afin que cette dernière ne soit pas contestée car visible de tous.

A l’approche de l’année fatidique qu’est 2023, les leaders d’opinion aussi bien de la société civile que de l’opposition proposent des solutions afin d’éviter des mouvements massifs de contestation. A cet effet, Jean Valentin Leyama, ancien député de Moanda et leader du Copil citoyen, s’inspirant de la performance réalisée par le ministère de l’Éducation nationale en numérisant les résultats des examens de fin d’année scolaire a dit souhaiter la publication des listes électorales en ligne.

L’ancien député de Moanda souhaite que le ministère de l’Intérieur fasse de même avec le fichier électoral, source de discordes au moment des échéances électorales et au centre des débats sur la transparence électorale. « Si depuis quelques années, les résultats de l’Éducation nationale sont désormais disponibles en ligne, pourquoi est-ce impossible pour le liste électorale », a-t-il publié sur son compte Facebook. Une démarche qui pourrait limiter la fraude pendant les élections d’autant plus que les listes des électeurs sont souvent contestées par l’opposition et mises en cause par la société civile bien que jugées fiables par le gouvernement.



L’idée gagnerait donc à être prise en considération par les autorités en charge de l’organisation des élections et surtout de la révision de la liste électorale. Car, comme le soulignent nos confrères de Gabonactu, « rien n’explique qu’il est possible d’avoir les résultats des examens scolaires, même des zones reculées, en ligne et ne pas pouvoir en faire de même pour la liste électorale ». Gageons que cette proposition soit étudiée par les autorités gouvernementales et ce pour éviter d’éventuelles violences post-électorales.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris