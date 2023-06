Gabon : Jean Rémy Yama abandonné par Dynamique unitaire ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors qu’il est maintenu derrière les geôles de Gros-Bouquet pour escroquerie et abus de confiance présumée depuis plus d’un an, Jean Rémy Yama a adressé une lettre ouverte le vendredi 2 juin dernier. Dans ledit courrier, le président de Dynamique unitaire se dit « abandonné par les siens et désormais seul ». Un énorme coup dur pour le syndicaliste dont la santé se dégrade continuellement.

Syndicaliste chevronné et enseignant-chercheur, le Pr. Jean Rémy Yama est depuis le 2 mars 2022 incarcéré à la Prison centrale de Libreville sans possibilité de mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée à deux reprises. C’est donc depuis sa cellule que l’intéressé a adressé une lettre ouverte à ses proches, mais aussi au gouvernement. Une véritable salve dans laquelle le syndicaliste déplore le sort qui est le sien et le calvaire vécu actuellement et ce 15 mois après sa détention.

Dénonçant l’« irrégularité de sa détention », Jean Rémy Yama fustige l’abandon dont il fait preuve de la part de ses proches. « Si vous me demandez un bilan, après 15 mois de détention, je vous dirai que je suis triste. Je ne suis pas triste pour moi, je suis plutôt triste pour vous. Dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 11, Paul disait lors de ses innombrables prisons : “Personne n’a été à mes côtés, tous m’ont abandonné”. C’est cette impression d’abandon que je peux ressentir », peut-on lire dans le courrier du président de Dynamique unitaire. Des mots qui portent à croire que ce dernier aurait été abandonné par la plateforme syndicale à laquelle il appartient.

Pour rappel, de nombreuses organisations syndicales sont montées au créneau afin de fustiger cette arrestation. Dénonçant la violation flagrante des dispositions pour une affaire dont les plaintes formulées en 2018 par Thierry Blanchard Ekogho et Ibrahim Touré Abdouramane avaient été classées « sans suite » par l’ancien procureur de la République Olivier Nzaou. Une affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive et qui a provoqué de vives réactions au sein de l’opinion civile et politique.