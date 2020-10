Gabon: Jean Ping s’exprimera «exceptionnellement» ce 21 octobre

Si ces trois derniers mois, il s’était essentiellement exprimé via les réseaux sociaux, le leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping s’exprimera ce mercredi 21 octobre 2020. Une allocution qui intervient dans un contexte marqué non seulement par la crise sanitaire liée à la Covid-19 mais surtout à la montée de tension entre le gouvernement et certaines institutions religieuses au sujet de la réouverture des lieux de culte.

Pandémie de Covid-19, mesures restrictives, multiplication de grèves, revendication de sa victoire lors de l’élection présidentielle d’août 2016, tension entre l’église catholique et le gouvernement. Voilà quelques peu les sujets qui pourraient être abordés par l’ancien président de la commission de l’Union africaine.

Si pour l’heure aucune information n’a fusé sur le thème qui sera développé par Jean Ping, la toile a commencé à s’agiter à l’annonce de cette allocution de celui qu’on considère comme le rival déclaré du président Ali Bongo Ondimba.

Il faut dire que cette intervention du leader de la Coalition intervient dans un contexte particulier en l’occurrence la levée de boucliers de l’Eglise catholique qui conteste les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la réouverture des lieux de culte.