Gabon: Jean Ping rend hommage aux martyrs du 31 août 2016

Ce lundi 31 août 2016, la Coalition pour la nouvelle République a tenu, comme chaque année, à rendre ’hommage aux martyrs de l’élection présidentielle d’août 2016. Occasion pour le leader de cette coalition Jean Ping, de rendre un « hommage solennel à tous ces jeunes sauvagement et lâchement assassinés par les ennemis de la démocratie ».

Cette commémoration qui s’est déroulée au QG de l’ancien candidat à la présidentielle n’était pas fortuite. Pour cause, lors du scrutin de 2016, les forces de sécurité et de défense avaient pris d’assaut le bâtiment où s’étaient réfugiées des centaines de personnes après le déclenchement des manifestations dans la capitale, suite à l’annonce de la réélection d’Ali Bongo Ondimba.

C’est donc pour rendre un hommage à ces hommes et femmes qui ont été marqués par ces événements et dont certains ont perdu la vie, que Jean Ping est allé s’incliner à la chapelle dressée pour l’occasion, à la cour de son quartier général, sis aux Charbonnages. Si au cours de ladite cérémonie qui s’est déroulée de manière restreinte, le président de la Coalition n’a pas fait de discours, il n’a pas manqué de s’exprimer au terme de cette cérémonie, mais aussi via son compte Facebook.

« Cette tradition restera dans les rituels de la République comme la reconnaissance que la patrie doit à ses enfants qui se sont sacrifiés pour elle », a-t-il indiqué. Dans le même ordre d’idées, l’ancien président de la commission de l’Union africaine a relevé que le peuple gabonais avait « le devoir républicain d’honorer la mémoire de tous ceux qui ont ecrit par leur sang, leur sueur, leur souffrance et leur sacrifice suprême, la grande Histoire de la libération de notre pays ».