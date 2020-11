Gabon: Jean Ping invite Joe Biden à «repenser les relations avec le continent africain»

La victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle des Etats-Unis n’a pas fini de susciter des réactions au sein de l’opinion internationale. Au Gabon, l’une des plus attendues est celle du leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping qui, dans un tweet, a tenu à féliciter le 46 ème président des Etats-Unis et à sa vice-présidente Kamala Harris espérant au passage une redynamisation des relations entre ce pays et le continent africain.

C’est après quatre jours de suspense, que Joe Biden a été donné vainqueur avec 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l’État clé de Pennsylvanie. Le candidat démocrate, 77 ans, devrait devenir le 20 janvier 2021, le 46 ème président des États-Unis, succédant à Donald Trump.

Dans le flot des félicitations ayant suivi cette élection qui aura cristallisé l’opinion internationale durant des jours, l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 a tenu lui aussi à adresser ses félicitations au président des Etats-Unis et à sa vice-présidente Kamala Harris. « Félicitations au Président Joe Biden, élu alors que le monde comme jamais, fait face à un défi commun d’une rare ampleur », a déclaré Jean Ping.

En fin diplomate, l’ancien ministre des Affaires étrangères d’Omar Bongo et ancien président de la Commission de l’Union africaine n’a pas manqué d’appeler le nouveau locataire de la Maison Blanche à « repenser les relations avec le continent ».