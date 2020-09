Gabon: Jean Ping évoque la preuve d’une nécessaire vacance du pouvoir

C’est sur son compte twitter, que Jean Ping, est à nouveau revenu sur le sempiternel débat relatif à la vacance de pouvoir. Pour le leader de la Coalition de la nouvelle République, en s’absentant de la réunion de l’assemblée générale de l’ONU, Ali Bongo a offert au monde la preuve de son incapacité à diriger le Gabon.

A chacune de ses sorties, Jean ping candidat malheureux à l’élection présidentielle d’août 2016 ne cesse de le rappeler aussi bien à l’opinion nationale qu’internationale qui’il est le « Président élu du Gabon ». Que la victoire lui a été volée et qu’il mérite par conséquent le fauteuil présidentiel dans le rutilant palais du bord de mer.

L’accident vasculaire cérébral du président de la République, Chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba en octobre 2018 l’a encore plus conforté dans sa position et sa volonté de conquête du pouvoir. C’est en cette occurrence que sur son compte twitter il est revenu sur la nécessité de la déclaration par les institutions du Gabon , de la vacance du pouvoir réclamée à corps et à cris par toute l’opposition gabonaise et une partie de la société civile.

Pour Jean Ping, l’absence du Président Ali Bongo à la réunion des Nations Unies est une preuve manifeste de ce qu’il ne peut plus diriger le Gabon. « La communauté internationale vient d’avoir une nouvelle preuve de la vacance du pouvoir dans le pays. L’absence de l’usurpateur de la visioconférence de l’assemblée générale de l’UN en est une démonstration définitive », a-t-il twitté. Raison pour laquelle, selon le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016, « La libération du Gabon est plus actuelle que jamais ».