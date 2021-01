Gabon: Jean Ping droit dans ses bottes 4 ans après la présidentielle

Comme il est de tradition depuis bientôt 4 ans, le leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping a tenu à adresser ses vœux au peuple gabonais. Occasion pour l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 de réaffirmer sa position quant à l’issue de ce scrutin qu’il aurait remporté.

D’entrée de jeu, le leader de la Coalition pour la nouvelle République tout en rappelant le sacrifice consenti dans la lutte pour la reconnaissance de sa victoire, profitant au passage à fustigé la position de ceux qui trouvent dans son positionnement comme un prétexte au renoncement. A cet effet, il a refusé d’être l’alibi « des compromissions politiques passées ».

Occasion pour Jean Ping d’interpeller une fois de plus « les tenants du pouvoir » et les acteurs « agissant dans l’ombre » qui selon lui conduisent inexorablement le Gabon vers « une escalade visant plus qu’en août et septembre 2016, une dégradation généralisée, un embrasement du Gabon ». « J’ai dit que le peuple gabonais, se sentant en état de légitime défense, aura mon soutien et me verra prendre la direction du sursaut collectif de notre Nation », a-t-il martelé.

Tout en invitant le peuple à faire le bilan de ces 4 dernières années, il a réitéré sa détermination d’être toujours aux côtés de celui-ci. « Avec moi, le peuple gabonais n’attend rien d’autre qu’une année 2021 de renaissance et de retour à la vie. Une année 2021 de rassemblement et de mobilisation pour redresser le Gabon », a indiqué l’ancien président de la Commission de l’Union africaine.