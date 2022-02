Gabon: Jean Ping appelle à la déclaration de la vacance du pouvoir 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un peu plus de deux mois après sa dernière allocution, le leader de la Coalition pour la nouvelle République Jean Ping a tenu à s’adresser à la Nation, ce samedi 19 février 2022. Occasion pour ce dernier de réaffirmer sa volonté de poursuivre son combat pour la reconnaissance de sa victoire lors de l’élection présidentielle d’août 2016 mais aussi d’appeler les institutions habilitées a déclaré la vacance du pouvoir.

Ainsi, d’entrée de jeu, l’ancien candidat à l’élection présidentielle a réitéré la nécessité de maintenir la pression pour le départ de l’actuel chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Une position qu’il justifie par le plébiscite qu’il avait obtenu lors du scrutin présidentielle de 2016 et qui selon lui lui octroie une véritable légitimité.

Dressant un tableau plus que sombre de la situation socio-économique du pays, Jean Ping s’est présenté comme la seul alternative pour un Gabon prospère. « Les Gabonaises et les Gabonais ont exprimé un vote clair et massif, en ma faveur, pour marquer leur choix pour l’Alternance, la rupture dans les orientations de la gouvernance du pays et l’affirmation de la place du Gabon dans le concert des Etats », a-t-il lancé.



Face au statu quo observé ces dernières années, accentué selon par la santé chancelante d’Ali Bongo Ondimba, l’ancien président de la commission de l’Union africaine à demander « aux Institutions habilitées par la Constitution, de déclarer la vacance de pouvoir », avant d’appeler les Forces de Défense et de Sécurité à prendre leurs responsabilités. « Au nom de la noblesse de votre mission régalienne, le Gabon attend de vous, que vous vous hissiez au sommet des Armées Républicaines et des espérances Onusiennes pour la protection des peuples », a-t-il martelé.