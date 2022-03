Gabon: Jean-Pierre Doukaga Kassa présent au 1er sommet sur la cybersécurité à Lomé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Ministre de l’Économie numérique, Jean Pierre Doukaga Kassa a participé du 23 au 24 mars 2022 à Lomé au Togo, au sommet sur la Cybersécurité, une problématique qui se veut une priorité pour le Gabon, comme d’autres pays africains. Les experts africains ont donc travaillé pour répondre efficacement aux enjeux liés à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité sur le continent africain.

Pour le Ministre de l’Economie Numérique du Gabon, la sécurité informatique dans un continent qui se digitalise très vite, passe par une adoption par les États africains des conventions de Malabo et de Budapest sur la cybersécurité et par une meilleure synergie ainsi qu’une collaboration entre les États. C’est le principal message porté par le membre du gouvernement lors de ce sommet qui réunissait des experts et décideurs de plusieurs pays africains.

En effet, lors des débats, Jean Pierre Doukaga Kassa n’a pas manqué de présenter la stratégie du Gabon en matière de développement du numérique. Il a indiqué que conformément à ses engagements dans l’Alliance Smart Africa, vision Commune Africaine, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a inscrit dans son projet de Société, le Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE), des TIC au centre du développement socio-économique du Gabon.



Poursuivant, le membre du gouvernement a fait savoir que depuis 2019, le Gouvernement a adopté de profondes réformes qui ont abouti à l’adoption du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) qui est une sélection de projets prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Dans le Plan, la digitalisation ainsi que la cybersécurité figurent en bonne place et demeurent une priorité dans la stratégie de transformation numérique du Gabon.