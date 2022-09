Gabon: Jean Paul Komanda nommé à la tête du Conseil d’État

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le rapport du Secrétaire permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature sur le fonctionnement de la Justice pour le compte de l’année 2022-2023 a acté la nomination de Jean Paul Komanda en qualité de premier président du Conseil d’État en remplacement de Basile Moutelet Nguele. L’expérimenté magistrat était le Commissaire général à la loi près du Conseil d’État.

Au titre de l’année judiciaire 2022-2023, le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature a reçu des Chefs des juridictions les propositions d’avancement, de promotions, de nominations, d’affectations et de mutations. A cet effet, Jean Paul Komanda a été nommé premier président du Conseil d’État en lieu et place de Basile Moutelet Nguele.

Précédemment Commissaire général à la loi près du Conseil d’État, le nouveau chef de la plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative qui joue un rôle de conseiller du Gouvernement et des institutions publiques aura à cœur d’être à la hauteur des attentes placées en sa personne par le Président du Conseil supérieur de la magistrature qui n’est autre qu’Ali Bongo Ondimba.

Très discret, le promu n’est pas moins une figure forte de la maison justice où il a tour à tour fait ses gammes notamment dans l’ordre administratif. Il se susurre que l’épisode Me Gisèle Eyue, réhabilitée de manière peu orthodoxe aura été l’élément déclencheur de l’éviction de Basile Moutelet Nguele. Son successeur devrait ramener plus de cohérence et de quiétude dans cette juridiction.