Gabon: Jean Marie Kombe Wora prend officiellement ses fonctions à la tête de Pizolub

C’est au cours d’une cérémonie présidée ce mercredi 30 décembre 2020, à l’immeuble du Pétrole, par Nestor Andome Ayi en sa qualité de secrétaire général dudit ministère, que Jean Marie Kombe Wora a officiellement pris ses fonctions à la tête de Pizolub. Nommé à l’issue du conseil des ministres du 20 novembre dernier en lieu et place d’un Guy Christian Mavioga en fin de parcours, ce dernier devra désormais conduire la destinée d’une entreprise aux ambitions sous régionales.

Après la passation de charges qui s’est déroulée le 17 décembre dernier avec son prédécesseur Guy Christian Mavioga, le nouveau directeur général de Pizolub Jean Marie Kombe Wora a officiellement été intronisé ce mercredi 30 décembre par la tutelle. Ainsi, au cours d’une cérémonie marquée par la présence de Nestor Andome Ayi secrétaire général du ministère du Pétrole et Fabien Ombouma PCA de Pizolub, le nouveau responsable de la société spécialisée dans la production et la vente de lubrifiants, a dévoilé ses objectifs.

En effet, dans un contexte où le secteur pétrolier accuse un net repli de ses activités ponctués par une baisse des recettes de l’ordre de 25%, Jean Marie Kombe Wora a dans son discours inaugural, insisté sur la « nécessité de sortir Pizolub de l’ornière dans laquelle elle se trouve en misant sur la mutualisation des énergies, la concertation des actions et la synergie des politiques entre les composantes de Pizolub que sont l’Etat, les Marketeurs actionnaires et le Personnel ».

Ce n’est donc que fort logiquement que le nouveau directeur général a invité l’Etat à « jouer pleinement son rôle protecteur de l’entreprise dans ce contexte concurrentiel en faisant de Pizolub son fournisseur principal ». Conscient des défis auxquels la société devra être confrontée dans les mois à venir, Nestor Andome Ayi a quant à lui appelé dirigeants et personnels de Pizo à « performer davantage pour accroître la capacité de production, restaurer la confiance des partenaires et répondre aux impératifs de développement ».

Fils de l’Ogooué Maritime et ancien de la maison Pizolub comme l’a à juste titre rappelé Fabien Ombouma, Jean Marie Kombe Wora devra également porté l’ambition sous-régionale de la société qui a obtenu sous son prédécesseur Guy Christian Mavioga, son agrément CEMAC. A noter qu’à ce jour, Pizolub dispose de fonds propres de l’ordre de 2,5 milliards de FCFA logés dans un compte séquestre à la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC) et d’un stock de produits finis de l’ordre de 367, 3 millions de FCFA. De quoi entrevoir l’avenir sur de bonnes bases.