Gabon: Jean François Yanda et Alice Bikissa lancent une campagne d’adhésion massive au PDG

Le week end écoulé, les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) Jean François Yanda, Alice Bertille Bikissa et Pierre Alban Obandji ont effectué une descente de terrain dans le département de Lekoko dans la province du Haut-Ogooué. Une descente qui a permis de lancer une campagne d’enrôlement de militants au sein de ladite formation politique mais aussi procéder à la distribution d’un lot de matériel aux coopératives agricoles.

C’est au sein de la salle de réunion du conseil départemental que s’est déroulée cette série de rencontres avec les militants de cette localité. Il était question lors de cette rencontre, qui s’est tenue dans le strict respect des mesures barrières, d’échanger avec les structures de base conformément à la feuille de route n°2 du secrétaire général du parti Eric Dodo Bounguendza.

Ainsi, les échanges ont porté entre autres sur le lancement de l’enquête d’opinion, de notoriété, d’image du DCP et du Parti, le lancement de la campagne d’adhésion et confirmation d’adhésion ou encore le lancement des séances fédérales mensuelles d’études politiques et la présentation de la note d’orientation. L’échange entre Jean François Yanda, Alice Bikissa et les militants PDG du département de Lekoko a permis de définir un plan d’action 2021-2023.

Par ailleurs, les membres du bureau politique du PDG ont procédé à la remise d’un important lot de médicaments au centre médical de Bakoumba et du matériel aux coopératives agricoles au bénéfice des populations du département. « Ce don vient renforcer la politique de substitution prônée par le Président de la République qui incite à la production locale », a indiqué Jean François Yanda.