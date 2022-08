Gabon: Jean François Yanda et Alice Bertille Bikissa en soutien aux populations du département de Lekoko

Ecouter cet article Ecouter cet article

A la suite de la rentrée politique du Parti démocratique gabonais (PDG) qui s’est tenu le 20 août dernier à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, les membres du Bureau Politique de cette formation politique Jean François Yanda et Alice Bikissa Nembe ont tenu à aller au contact des populations de Bakoumba dans le département du Lekoko. Il était question pour ces derniers de faire le relais de la communication du secrétaire général de ce parti Steeve Nzegho Dieko mais aussi apporter un soutien multiforme aux habitants de cette localité.

En effet, au cours de cette descente de terrain, les deux personnalités politiques ont tenu à entretenir les militants et sympathisants du parti de masse sur les valeurs prônées par le président du parti Ali Bongo Ondimba et dont le secrétaire général s’est fait l’écho. Il s’agit entre autres de l’Unité, la mobilisation, le rassemblement, l’humilité, la fidélité, la loyauté, le respect entre militants, l’engagement sincère et la réconciliation.

Outre ce message délivré à l’ensemble des militants du Parti démocratique gabonais, Jean François Yanda et Alice Bertille Bikissa ont procédé à distribution des kits alimentaires à près de 300 familles, de tables et chaises aux chefs de quartiers et aux différentes églises, des glacières pour les militantes de la première heure, des kits d’accouchement aux femmes en grossesses, entre autres. Un geste qui selon les bienfaiteurs s’inscrit dans la politique de partage prônée par le chef de l’Etat.

D’ailleurs, les deux membres du Bureau Politique de cette formation politique ont tenu à rappeler les différentes actions menées par les cadres de la province en faveur de son développement et de l’amélioration des conditions de vie des populations de Bakoumba. Pour leur part, les populations ont salué le discours de réconciliation, de rassemblement ainsi que de la dynamique inclusive impulsée par Jean François Yanda et Alice Bertille Bikissa.