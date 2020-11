Gabon: Jean François Yanda en campagne de sensibilisation auprès des opérateurs économiques

Sur instruction du ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l’Industrie Hugues Mbadinga Madiya, le directeur général du Commerce Jean François Yanda a effectué ce jeudi 05 novembre 2020 une opération de sensibilisation sur les protocoles sanitaires auprès des commerces de service. Une opération qui avait pour objectif de se rendre compte de la mise en oeuvre par les opérateurs des mesures barrières édictées par le gouvernement.

Cette descente de terrain qui s’est effectuée auprès des commerces de service notamment les restaurants, hôtels et les cafés, autorisés à réouvrir il y a quelques jours, avait pour objectif d’apprécier les mesures prises par les opérateurs économiques pour empêcher la propagation du Covid-19 au sein de leurs structures. Cette opération de sensibilisation a été effectuée en prélude à la mise en place d’une brigade mixte qui aura pour mission de veiller au respect strict du protocole sanitaire.

Lors d’une précédente visite d’inspection, le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l’Industrie Hugues Mbadinga Madiya et son collègue de la Santé le Dr Guy Patrick Obiang Ndong avait d’ailleurs prévenu que « les opérateurs économiques qui ne respecteront pas les différentes règles édictées seront passibles de sanctions allant du paiement d’une amende à la fermeture pure et simple de leurs espaces commerciaux ».

Il était question donc, pour le directeur général du Commerce de vérifier si les opérateurs appliquent les règles d’hygiène inscrites dans le protocole sanitaire, condition requise pour la reprise des activités. « Cette opération est organisée en prévision du lancement des activités de la brigade mixte qui est composée des agents des ministères du Commerce, de la Santé, de l’Intérieur et de la Défense nationale. Cette brigade aura donc pour mission non seulement de sensibiliser mais aussi de sanctionner si jamais le protocole sanitaire n’est pas respecté », a expliqué Jean François Yanda.