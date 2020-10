Gabon: Jean Fidèle Otandault mobilise les troupes du PDG à Port-Gentil

En marge de la remise officielle des fiches d’adhésion et de réinscription du deuxième siège des deux fédérations B et E dans le 2ème arrondissement de Port-Gentil, le député de cette circonscription Jean Fidèle Otandault a reçu par groupes de 10, les 52 secrétaires de section de son siège. Il était question lors de cette rencontre de remercier ces derniers pour le travail accompli lors de la campagne d’adhésion.

Le Parti démocratique gabonais (PDG) se porte bien dans le deuxième arrondissement de la capitale économique. Preuve de cette bonne santé, le nombre d’adhésions enregistrées lors de la campagne lancé à l’initiative du leader politique de cette circonscription qui a enregistré 4020 nouveaux militants.

C’est donc après avoir remis au secrétariat provincial le résultat d’étape des fiches d’adhésion et de réinscriptions des militants du PDG du 2eme siège que l’honorable député Jean Fidèle Otandault a tenu à féliciter les équipes ayant contribuer à la réussite de cette opération. A cet effet, il a reçu par groupes de 10, les 52 secrétaires de section de son siège pour les remercier du travail accompli et partager avec eux les valeurs du parti Dialogue, tolérance et paix .

L’ancien ministre du Budget et des Comptes publics n’a pas manqué d’appeler à l’union l’ensemble des militants du « parti de masse », relevant que l’objectif aujourd’hui est de « faire gagner le candidat Ali Bongo en 2023. C’est maintenant que ça se prepare ».