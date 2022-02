Gabon: Jean Delors Biyogue quitte l’ONU pour se consacrer à la recherche et à l’enseignement supérieur

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après 10 ans passés au sein des Nations unies, le Dr. Jean Delors Biyogue bi Ntougou a fait récemment ses adieux à cette organisation. En effet, ce dernier qui a assuré ses missions avec professionnalisme et abnégation devrait désormais se consacrer à la recherche et à l’enseignement supérieur.

Arrivé en janvier 2012 au sein du Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon (PNUD) comme expert, Coordonnateur de la Zone Ogooue-Maritime du programme ARTGOLD, le Dr. Jean Delors Biyogue bi Ntougou a au fil des années construit sa carrière au sein du système des Nations unies.

Après des résultats plus que satisfaisants, il sera nommé en avril 2015 Coordonnateur des Zones Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime. Profitant de cette expérience acquise et des bons résultats obtenus lors de sa précédente fonction, il devient Coordonnateur national de fait du Programme ARTGOLD pour le compte toujours du PNUD.

Entre avril 2017 et octobre 2019, il occupe tour à tour les fonctions de Spécialiste Chargé de la coordination du Système des Nations Unies au Gabon, puis de chargé de la coordination du Développement, des partenariats et du Financement du Développement. S’il laisse un bilan très satisfaisant au sein du Système des Nations Unies au Gabon, le le Dr. Jean Delors Biyogue bi Ntougou entend relever un autre challenge en se consacrant entièrement à la recherche et à l’enseignement.