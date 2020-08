Gabon: Jean Bosco Bougoumou accusé de terrorisme, écroué à «Sans famille»

C’est par le biais d’une vidéo de plusieurs leaders de la confédération syndicale Dynamique Unitaire (DU) parvenue à la rédaction de Gabon Media Time que le placement sous mandat de dépôt de son Secrétaire Général Adjoint Jean Bosco Bougoumou Boulanga, a été annoncé. Selon ses compagnons de lutte, ce dernier est accusé par le parquet de Libreville des faits de terrorisme et association de malfaiteurs.

Interpellé le mercredi 19 août dernier par les éléments de la Direction générale des Recherches (DGR), Jean Bosco Bougoumou Boulanga a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 24 août au terme de son audition par le parquet de Libreville.

C’est du moins ce qu’ont déclaré d’autres cadres de cette formation syndicale dans la vidéo parvenue à la rédaction de Gabon Media Time. « Notre camarade a été entendu pendant plus de 4 heures et cette audition l’a conduit à la maison d’arrêt de LIbreville, c’est–à–dire à la prison centrale. Les griefs avancés par la justice gabonaise font état de terrorisme. On l’accuse d’être dans une association des malfaiteurs avec qui? On n’en sait pas trop », a déclaré un des membres du bureau confédéral de DU.

Aux dire des leaders de Dynamique Unitaire, les raisons de cette détention préventive s’expliquent selon le parquet par le fait qu’il aurait « fait une vidéo qui dénonce la France-Afrique. Qui dénonce le chaos dans lequel est plongé notre pays ,qui dénonce le sous développement entretenu par la France. Le parquet au regard des ces faits a jugé utile de le placer à la maison d’arrêt »,a-t-il ajouté.

Tout en précisant qu’ils prennent acte de cette décision, les membres de la confédération syndicale Dynamique Unitaire ont annoncé avoir pris un avocat pour défendre leur « camarade ».