Gabon: Jean Boniface Assele menace de claquer la porte de la majorité

C’est sous un ton particulièrement martial que le président fondateur du Centre des libéraux réformateurs (CLR), Jean Boniface Assélé a tenu à réagir à la rumeur d’une possible fusion avec le Parti démocratique gabonais. Ainsi ce dernier s’est dit opposé à cette éventualité sans manquer de menacer de claquer la porte de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence.

Au moment où de nombreux partis sautent le pas de la fusion absorption avec le « parti de masse », le leader du Centre des libéraux réformateurs semble très peu motivé à faire pareil. En effet, au cours de sa déclaration Jean Boniface Assélé s’est montré catégorique. « Je dis que nous ne partirons pas là-bas (au PDG, ndlr). Nous resterons là. Si ça ne marche pas nous irons (à la Présidentielle NDLR) avec nos moyens », a-t-il lancé.

S’il a dit être attaché à la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence, le président fondateur a exprimé sa volonté de saisir le chef de ce bord politique afin de débattre de la charte qui régit ce regroupement politique. Jean Boniface Assélé a indiqué que si jamais ce débat ne se tenait pas, il serait dans l’obligation de claquer la porte de la majorité.

Par ailleurs, le président fondateur du CLR n’a pas manqué de dénoncer les tentatives de déstabilisation de son parti. « Nous avons mis en place un organe, celui de la Majorité, dans laquelle il y a toutes les dispositions. Mais ce que nous avons remarqué, c’est qu’on débauche quelquefois nos meilleurs éléments, sachant que nous appartenons tous à la Majorité. On ne se renseigne pas, on donne de l’argent aux autres et pas à nous, alors que nous nous battons pourtant. Nous respectons cela, mais à un moment donné, nous disons non ! », a-t-il martelé.