Gabon: Jean Boniface Assélé désavoué par trois coordinations provinciales

La guerre déclenchée au sein du Centre des libéraux réformateurs (CLR) entre le président fondateur, Jean Boniface Assélé, et la déléguée générale, Nicole Assélé, est loin de trouver son épilogue. Après l’exclusion définitive de cette dernière, les coordinations provinciales de l’Estuaire, du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime sont récemment montées au créneau pour dénoncer ce qui s’apparente à de l’anarchie désavouant au passage le président fondateur dudit parti.

Plus les jours passent, plus le chaos semble s’installer au sein du CLR. En effet, après la passe d’armes entre le délégué général et le président fondateur de ce parti, le tour est revenu récemment aux coordinations provinciales l’Estuaire, du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime de rentrer dans la danse de cette guerre de leadership.

Ainsi, ces organes de base du parti se sont insurgés le 9 mars dernier contre l’exclusion du Nicole Assélé , par son père Jean Boniface Assélé. Selon ces trois coordinations, « cette exclusion qui n’obéit pas aux statuts et règlement intérieurs du parti, est aux antipodes des valeurs démocratiques prônées par le parti », réaffirmant leur attachement pour l’application stricte des textes du parti, ils ont demandé que les choses se fassent dans les règles de l’art.

A cet effet, les responsables de ces coordinations ont réaffirmé leur ferme engagement à continuer de travailler aux côtés de la déléguée générale Nicole Assélé, pour le développement et le rayonnement du CLR. Ils ont de ce fait donné quitus à cette dernière de continuer à présider aux destinées du parti jusqu’au prochain congrès. « Les statuts du parti s’appliquent à tous et nul n’est au-dessus de la loi », a indiqué le coordonnateur provincial de l’Ogooué-Maritime, Roger Ibinda.