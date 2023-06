Gabon : Jean Boniface Assélé claque la porte de la Majorité républicaine

Ecouter cet article Ecouter cet article

Coup de tonnerre au sein de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence. Et pour cause, lors d’une conférence de presse qu’il a animé ce samedi 24 juin 2023, le président du Centre des libéraux réformateurs (CLR) Jean Boniface Assélé a tenu à pointer du doigt les écueils qui plombent le fonctionnement de ce regroupement politique autour du chef de l’État Ali Bongo Ondimba qui serait désormais une coquille vide.

La Majorité républicaine et sociale pour l’émergence serait-elle en train de prendre l’eau ? C’est le sentiment qui pourrait se dégager à la suite de la sortie pour le moins tonitruante du leader du Centre des libéraux réformateurs. En effet, au cours de son échange avec la presse nationale et internationale, ce dernier a estimé que ce regroupement serait sous le contrôle d’un groupuscule de personnes qui mettent en danger la réélection d’Ali Bongo Ondimba.

Jean Boniface Assélé contre le diktat du Parti démocratique gabonais

Visiblement très remonté, le patron des centristes n’a pas mâché ses mots. Il s’est insurgé contre l’emprise qu’aurait le Parti démocratique gabonais (PDG) sur la Majorité républicaine. « Lors de la concertation politique du 13 février 2023, sur les 40 places accordées à la majorité, 30 sont revenues au PDG et seulement 2 au CLR », a dénoncé Jean Boniface Assélé.

Pour Jean Boniface Assélé, il n’est plus possible que la Majorité républicaine continue d’évoluer sur cette voie. « S’il m’était donné l’occasion de dire un mot sur la majorité républicaine… elle s’appellerait alors et cela n’engage que moi seul : les partisans du pouvoir », avant de marteler que « la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence est devenue une coquille vide ».

Las de cette situation de plus en plus intenable, le président du Centre des libéraux réformateurs a estimé qu’il serait désormais temps de dealer directement avec Ali Bongo Ondimba. Il faut souligner que cette sortie de Jean Boniface Assélé est loin de refléter la sérénité autour des soutiens du Chef de l’État, regroupé au sein de la Majorité républicaine, dans sa quête pour un 3ème mandat.