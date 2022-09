Gabon-Japon: le renforcement de la coopération au coeur de l’échange entre Ossouka Raponda et Fumio Kishida

Ecouter cet article Ecouter cet article

En prélude aux obsèques de l’ancien premier ministre Shinzo Abe, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, représentant le chef de l’Etat, a devisé avec l’actuel premier ministre japonais Fumio Kishida. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre le Gabon et le pays du Soleil levant.

Profitant de cette rencontre avec son homologue, le chef du gouvernement a tenu à remercier le Japon pour sa contribution financière mais aussi par le renforcement des capacités de riposte du Gabon contre la pandémie de covid-19. Elle a par la suite souhaité que cette contribution s’étende au renforcement du système de santé en général.

Sur le plan économique et commercial, Rose Christiane Ossouka Raponda et Fumio Kishida ont évoqué la question du renforcement de la présence japonaise au Gabon à travers des investissements dans des secteurs clés comme les TIC, la santé, l’environnement, les énergies renouvelables, les infrastructures ou encore l’agriculture. D’ailleurs, c’est dans cette optique que des hommes d’affaires japonais devraient séjourner au Gabon en octobre prochain.

Par ailleurs, le premier ministre gabonais a insisté sur la nécessité d’une coopération étroite et active au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies entre le Gabon et le Japon, dans le cadre du mandat qu’ils ont en partage, en vue de faire face aux défis et aux menaces multiformes.