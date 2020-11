Gabon: J@de, le magazine dédié à l’actualité numérique en kiosque

C’est à travers un communiqué de presse que les responsables du magazine J@de ont annoncé la parution du premier numéro de ce mensuel ce lundi 9 novembre 2020. Chaque mois les lecteurs et férus du numérique pourront y retrouver l’actualité de ce secteur en plein essor au Gabon.

Le secteur du numérique au Gabon vient de se doter d’une plateforme d’information. Considéré par ses responsables comme le « pionnier » dans le paysage médiatique du pays, J@de est en effet un mensuel de 8 pages porté par une équipe de professionnels et passionnés du numérique. Sa mission est d’informer sur les activités et les bons plans de ce secteur d’activité en pleine mutation.

« En tant que pionnier, nous nous proposons de vous offrir des informations fouillées, de qualité afin d’être l’interface privilégiée entre les spécialistes et les acteurs du secteur d’une part, et tous les usagers du numérique d’autre part », expliquent-ils.

L’exploitation du numérique a connu un bon au Gabon cette année 2020 avec l’arrivée de la Covid-19. Une situation difficile durant laquelle le numérique a particulièrement montré son importance dans la transmission des informations et prouvé son label de moteur de croissance économique et accélérateur du développement via le télétravail.

J@de est disponible au montant unique de 500 FCFA dans les kiosques à journaux dans le Grand Libreville.