Gabon: Jacques Massala célèbre le 53ème anniversaire du PDG dans son fief

C’est ce samedi 13 mars 2021 que l’honorable Jacques Massala, député du 2ème siège du 2ème arrondissement de la commune de Libreville a célébré, en différé, le 53ème anniversaire du Parti démocratique gabonais (PDG). Occasion pour l’élu de cette circonscription territoriale de faire son compte rendu des activités parlementaires non sans procéder à la remise d’importants kits alimentaires et sanitaires aux habitants des deux sièges.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a beau empêcher la célébration normale du 53ème anniversaire du PDG, ses militants s’évertuent à honorer cette date du 12 mars selon les possibilités qui sont les leurs. Dans le 2ème arrondissement de la commune de Libreville, cette commémoration solennelle a été organisée en différé au sein de la Mairie dudit arrondissement sise au quartier dit la Campagne en présence du secrétaire d’arrondissement, des Membres du bureau politique (MBP) et des Membres du comité central (MCN).

Jacques Massala, député du second siège de cette circonscription territoriale a donné rendez-vous à ses électeurs et aux populations de son fief politique. Il était question pour l’élu de faire un bref rappel historique sur les valeurs qui fondent le Parti démocratique gabonais auquel il adhère depuis 36 ans. « 53 ans c’est l’âge de la maturité. Oui militants il est temps que chacun d’entre nous change de mentalité », a-t-il indiqué devant une dizaine de militants respectant les gestes barrières.

Occasion pour l’élu du 2ème siège dudit arrondissement d’appeler tous les militants à développer les notions de loyauté, dévotion et fidélité. Jacques Massala en a profité pour remobiliser ses troupes autour de la vision du distingué camarade Ali Bongo Ondimba lors de l’élection présidentielle de 2023. « Je décide solennellement de revenir sur le terrain. […] Car je suis outré de n’avoir jamais reçu des rapports d’activités pourtant les actions sont posées », a-t-il déploré.



Fidèle à son engagement, en dépit de l’absence des propositions de listes des fédéraux, Jacques Massala a joint l’acte à la parole. « J’ai pour cette fête de notre parti apporté des vivres pour que chacun aille fêter en famille à cause de la pandémie. La Maladie existe et c’est pour cela que j’ai pensé contribuer en apportant des kits sanitaires de protection », a-t-il conclu. Il s’agit de 300 sacs de riz parfumé, de 160 cartons de volaille, de plusieurs dizaines de boîtes de conserve. À cela s’ajoutent des dizaines de cartons de masques et des flacons de gel hydroalcoolique à redistribuer aux populations.