Gabon: Jacky Sorrel Bouanga en lice pour le prix pour les Femmes et la science

Jacky Sorrel Bouanga, post-doctorante en sciences physiques, est en lice pour l’édition 2021 du « Prix Pour les Femmes et la Science ». Pour cette année, les participants seront réunis à Kigali au Rwanda le 25 novembre prochain. L’événement aura pour objectif de récompenser les femmes scientifiques africaines qui, de par leurs travaux de recherche et engagement pour le développement du continent se démarquent.

Comme chaque année depuis 1998, l’UNESCO et la Fondation L’Oréal dévoilent le palmarès du Prix international Pour les Femmes et la Science, qui met à l’honneur des femmes scientifiques aux parcours d’exception, venues des cinq régions du monde. Ces dernières années ont plus que jamais montré l’importance de la science pour répondre aux grands défis auxquels le monde doit faire face, et pour être efficace, la science doit s’appuyer sur tous les talents.

Pour cette édition 2021 qui aura lieu à Kigali au Rwanda, une compatriote figure parmi les candidates à ce prix récompensant 20 femmes scientifiques africaines, qui se démarquent de par leurs travaux de recherche et engagement pour le développement du continent. Il s’agit de Jacky Sorrel Bouanga Boudiombo, post-doctorante en sciences physiques, spécialisée en chimie des matériaux. Laquelle entend par ses recherches qui s’articulent autour de « formulation et développement de médicaments : analyse systématique des solutions solides par co-sublimation » améliorer le quotidien des populations sur et hors du continent.

Une décision pour laquelle elle a fait le choix de consacrer sa carrière entière à la recherche scientifique et l’amélioration de la médecine. Pour rappel, Depuis la création du programme « pour les femmes et la science », en 1998, 122 lauréates et plus de 3 800 jeunes scientifiques talentueuses, doctorantes et post-doctorantes, ont été accompagnées et honorées dans plus de 115 pays.