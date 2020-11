Gabon: JA met un peu plus le «Cap sur l’autonomisation des jeunes»

Afin d’inviter les jeunes déscolarisés à s’inscrire aux formations certifiantes et diplômantes du projet « Cap sur l’autonomisation des jeunes » financé par le Gabon et l’Union européenne (UE), JA Gabon a lancé récemment des journées portes ouvertes. De Libreville à Tchibanga, les experts de cette organisation non gouvernementale dédiée à l’éducation des jeunes, ont donc dévoilé aux jeunes le contenu de ces formations.

Membre de la plus grande organisation non gouvernementale du monde dédiée à l’éducation des jeunes, JA Gabon, financé en grande partie par des fonds de l’Etat gabonais et de l’Union Européenne, entend à compter de cette année, mettre un peu plus le « Cap sur l’autonomisation des jeunes ». Souvent désœuvrés , souvent enclins à la délinquance, ces derniers ont donc récemment eu la possibilité, à travers des journées portes ouvertes, d’être édifiés sur leurs possibilités.

En effet, le samedi 31 octobre dernier, les experts de cette ONG se sont déployés à Libreville, Lambaréné, Mouila et Tchibanga. Objectif, lancer les inscriptions aux formations qui débuteront mi-novembre 2020 en direction des bénéficiaires dans les villes concernées, et surtout offrir aux jeunes d’autres perspectives avec ces formations certifiantes et diplômantes.

Ciblant principalement les jeunes déscolarisés dans l’optique de leur faire bénéficier d’une formation professionnelle, ces formations présentées ce samedi aux jeunes de Libreville, Lambaréné, Mouila et Tchibanga, répondent donc selon JA Gabon aux objectifs de création d’emplois décents et durables et de diversification de l’économie.

Axées sur l’agriculture, la pêche, la pisciculture, le design industriel, la transformation d’objets en bois, ou encore la distribution de produits pétroliers, ces formations destinées aux jeunes déscolarisés de 16 à 35 ans se dérouleront sur une durée de trois ans au travers des établissements publics. Elles devront à terme, rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise.