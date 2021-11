Gabon-Italie: Flavien Enongoue présente ses lettres de créance à Sergio Mattarella

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 26 novembre dernier le nouvel ambassadeur du Gabon près la République d’Italie Flavien Enongoue a présenté ses lettres de créance au président de la République italienne, Sergio Mattarella. Occasion pour les deux personnalités d’échanger sur le renforcement de la coopération entre le Gabon et l’Italie.

C’est en fin d’après-midi du vendredi 26 novembre dernier au Palais du Quirinal à Rome que Flavien Enongoue a fait officiellement son grand retour dans la sphère diplomatique. En effet, ce dernier a présenté ses lettres de créance au président de la République italienne, Sergio Mattarella conformément aux usages diplomatiques.

Nommé lors du Conseil des ministres du 20 novembre 2020 ambassadeur du Gabon en Italie, Flavien Enongoue assumera désormais la gestion de la représentation diplomatique en Italie mais aussi auprès des organisations des Nations unies basées à Rome (FAO, FIDA, PAM). Ainsi, il a présenté au président italien, d’autres membres de la délégation de l’ambassade gabonaise dont Chantal Moukoutou, premier conseiller et Félicité Djouah, conseiller économique.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Gabon près de la République d’Italie a été reçu en audience par le chef de l’Etat italien au Studio alla Vetrata, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio. Occasion pour les deux personnalités d’échanger sur la nécessité de consolider les relations diplomatiques et la coopération économique entre les deux pays. Objectif: répondre aux défis sécuritaires et environnementaux communs, « dans le sillage des conclusions de la 3e édition de la Conférence ministérielle Italie-Afrique qui s’est tenue à Rome les 7 et 8 octobre dernier ».