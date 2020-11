Gabon: Intox, faux buzz, faut-il en arriver là pour attirer du monde sur les réseaux sociaux?

S’il est dit qu’une des règles d’or de la célébrité est d’entretenir son public, il est tout aussi évident qu’un bad buzz peut avoir des conséquences néfastes dans la vie, la carrière de celle ou celui qui le met en œuvre. Preuve que pour régner on n’a pas forcément besoin d’en faire trop, surtout pas aller jusqu’à simuler sa propre mort.

Beaucoup se sont certainement rendus compte, pour le regretter, que la Covid-19 n’a pas que des conséquences socio-économiques. Elle aurait apparemment dilué l’inspiration, le sens de créativité de nos interprètes d’œuvre de l’esprit, les artistes.

Depuis son avènement au Gabon en mars dernier, on le sait, les artistes ont été, et sont toujours, les grands oubliés, voire les gros perdants de cette histoire, du fait qu’ils n’ont reçu aucun soutien des autorités pour faire face à la crise sanitaire actuelle.

Mais alors que le monde les appelle à être résilients afin de montrer aux dirigeants que la Culture, la créativité n’est pas en pause, on se demande si au Gabon, le génie créatif de certains artistes n’a pas finalement été atteint par le vilain coronavirus? Alors que la bataille contre les fake news prend de plus en plus de l’ampleur, une autre forme d’abus voit le jour sur les réseaux sociaux, le faux buzz.

On aura eu droit à tout pendant le confinement. Des informations déformées, erronées, des montages, quitte à ruiner l’image d’autrui dans le seul but de faire grimper son audience, ou d’animer ses comptes virtuels. La dictature du like. Des approches de communication pas tout à fait en phase avec les besoins du public gabonais. Et comme si cela ne suffisait pas, certains enfoncent le clou en simulant leur propre mort, comme on l’a vu avec le jeune humoriste Chambre à louer.

C’est la goutte de trop. Conséquence de ces blagues de mauvais goût, à défaut d’attirer du monde et de faire exploser les clicks de J’aime, ils se font attirer les foudres des internautes. Lesquels, pour beaucoup, regrettent d’avoir adhéré à leurs pages de loisir et de divertissement. Quelle idée d’en arriver là? Manque de tacte ou manque de créativité?