Gabon: interruption des travaux sur l’axe Ntoum-Kango

S’achemine–t-on vers un nouveau remake de la situation qu’avaient connue les travaux de la route Pk5-PK12 ? C’est la question qui taraude les esprits après la diffusion par le site d’information Gabonactu de l’arrêt des travaux d’urgence et d’entretien sur la route nationale 1. Raison de cet énième couac le non–paiement par le gouvernement de l’ardoise due à l’entreprise adjudicataire Colas Gabon.

Lancés en grande pompe en décembre 2019 dans le cadre du plan d’urgence d’amélioration des conditions de circulation élaboré par le ministère des Travaux publics après la survenance de l’énorme bourbier qui empêchait toute circulation entre le PK 76 et le PK 80, lesdits travaux viennent une fois de plus d’être interrompus entre Ntoum et Pont Agoula (Kango), un linéaire de 65 km.

Selon une source citée par Gabonactu « le gouvernement aurait décidé de ne plus payer l’entreprise adjudicataire du chantier qui a pourtant bien affiné les travaux provisoires sur le tronçon Nkok (PK27) et Ntoum », une situation préoccupante pour les usagers qui pourraient une fois de plus être confrontés à l’état pitoyable de cette axe routier au moment où le gouvernement a annoncé une reprise du trafic routier national.

Pour rappel, lors du lancement des travaux, le directeur général de Colas-Gabon, Christophe Briges, avait indiqué que les travaux provisoires concédés à sa société par la Société autoroutière du Gabon (SAG), concessionnaire de ce vaste projet structurant, précédaient l’aménagement de la Transgabonaise. Des travaux de réparation qui auraient coûté pas moins de 5 milliards de FCFA.

Contacter par Gabon Media Time, le ministère des Infrastructures a reconnu que les travaux était belle et bien à l’arrêt du fait du non paiement de l’entreprise adjudicataire mais surtout à cause « de la qualité des travaux qui ne sont pas aux normes requises ». « Le ministère a opté pour cette solution pour voir un peu clair dans ce dossier et permettre une relance global des travaux routier », nous a confié une source proche de ce département ministériel.