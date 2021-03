Gabon: interdiction des activités pédagogiques durant les vacances du 1er quadrimestre

L’annonce a été faite ce mercredi 17 mars 2021 par le ministère de l’Education nationale via une note d’instruction adressée aux directeurs d’académies provinciales.En effet, Théodore Koumba, secrétaire général dudit ministère a annoncé que durant la période de vacances de fin du 1er quadrimestre allant du 20 au 28 mars 2021, « aucune pédagogique ne pourra se faire dans tous les établissements publics et privés reconnus d’utilité publique et privés laïcs sur l’ensemble du territoire ».

C’est pour réfréner la hausse d’insécurité au sein des établissements scolaires primaires et secondaires que le Pr. Patrick Mouguiama Daouda a instruit, ce mercredi 17 mars 2021, son secrétaire général afin qu’aucune activité pédagogique ne se poursuive durant la période de vacances de fin du 1er quadrimestre prévue du samedi 20 au dimanche 28 mars 2021.

Ainsi, il est demandé aux différents directeurs d’académies provinciales et directeurs de zones académiques de veiller scrupuleusement à l’observation de cette recommandation. Une décision qui intervient au moment où de nombreux cas de violence sont enregistrés dans plusieurs établissements du pays.



D’ailleurs, Théodore Koumba a clairement indiqué qu’il attache « du prix à cette instruction ». Un rappel qui sonne comme une mise en garde à l’endroit de ces enseignants qui, au nom, d’une volonté de mettre à niveau les apprenants inscrits en classes d’examens se permettent d’organiser des cours de soutien et des prépa au Baccalauréat et Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Et ce, sans mettre un accent particulier sur l’aspect sécuritaire. Les surveillants et autres agents de la main d’œuvre non permanente n’étant pas mis à contribution. Gageons qu’elle sera respectée à la lettre.