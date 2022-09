Gabon: intégralité des nominations du Secrétariat Permanent du CSM

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature créé par l’ordonnance n° 011/2021 du 06 septembre 2021 portant loi organique fixant les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, ratifiée par la loi organique n° 17/2022 du 08 août 2022 s’inscrit dans la logique de reformer, voire de refonder le système judiciaire actuel dans son fonctionnement et son rendement pour plus de lisibilité, d’efficacité et d’efficience aux yeux du peuple gabonais au nom duquel la justice est rendue.

A cet effet et conformément aux dispositions des articles 2, 7 et 8 de ladite ordonnance, les conseillers au Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature ont effectué des missions auprès des différentes juridictions à travers le pays ainsi qu’au ministère de la Justice, missions prescrites par Monsieur le Secrétaire Permanent.

Il résulte de ces missions de contrôle et de vérification les recommandations ci-après :

– la révision à la hausse des budgets de fonctionnement et d’investissement de toutes les juridictions ; – l’augmentation des effectifs des magistrats et des greffiers dans les Cours d’appel et tribunaux ; – la réactivation du projet d’informatisation de la chaîne pénale ;

– l’édification des bâtiments devant abriter les tribunaux administratifs ;

– l’achèvement des travaux du tribunal Ntoum et de l’Annexe du Tribunal de Première Instance de Libreville ;

– la construction des chambres provinciales des comptes dans les provinces du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo ;

– la nécessité de bâtir les sièges de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes ;

– la dotation en moyens roulants de toutes les juridictions du pays ;

– l’invitation à la stricte observance par les Magistrats des valeurs de la déontologie, de l’éthique et du professionnalisme ;

– la nécessité d’améliorer les conditions de travail des Magistrats au sein des juridictions, notamment pour ceux affectés à l’intérieur du pays ;

– l’organisation régulière chaque année du concours d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature pour le recrutement d’un nombre raisonnable des magistrats et greffiers ;

– la tenue régulière des conseils de discipline des Magistrats ;

– le renforcement de l’offre de formation continue à l’École Nationale de la Magistrature ; – les rappels déontologiques périodiques dans les juridictions de tous ordres ;

– le travail en synergie des membres du Secrétariat Permanent, des Chefs de Cours et du Ministre de la Justice dans un esprit de collaboration pour la préparation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Au titre de l’année judiciaire 2022-2023, le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature a reçu des Chefs des juridictions les propositions d’avancement, de promotions, de nominations, d’affectations et de mutations ci-après :

I- REINTEGRATIONS

Les magistrats ci-après sont réintégrés dans le corps des Magistrats. Il s’agit de :

1- Madame MOAPOUSSIE Léa Mamie ép. TIEFOUE ;

2- Monsieur MENDEME Stéphane ;

3- Monsieur LEVASSATH Juldas ;

4- Monsieur MBELE Harnac Claver.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont examiné le point relatif à la requête introduite par Monsieur Gérald MASUDI EDZO-EDZO, magistrat ayant fait l’objet d’une décision de révocation par le Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire.

Après examen, les membres ont conclu au rejet de sa demande, au motif qu’au cours du Conseil Supérieur de la Magistrature en sa session du 4 août 2020, avait décidé une fin de non-recevoir à la demande et que l’intéressé, en cas de contestation, pouvait ester en justice en saisissant le Conseil d’Etat.

II- AVANCEMENTS

AU PREMIER GRADE

Sont inscrits au tableau d’avancement du premier grade, les magistrats dont les noms suivent :

a) – Ordre judiciaire

– NGOUMA ONDZOUNGA Chris-Léandre ;

– AMBONGUILLAT MILALA Urielle Vanessa ;

– MABEGHAN Patrick ;

– ABIAGUE ASSOUMOU NGO épouse NKOGHE EYA Lindsey ; – ANDJAYI M’ANDJAYI Fiacre Orfé ;

– ASSALY KANDORI Miriabelle ;

– AUSSYBA ETCHINDA Aubin-Cédric ;

– BIBAYI AKENDENGUE Grâce Talita ;

– DOUMINGOU Cintia ;

– HOUNDY KAILLY Giachinta-Renée ;

– KANDI Ghislain ;

– KANTOUBOU EYIGA Carmen Cherelle ;

– KENGUE épouse BOUDIALA Emmiliana Luidivine ;

– KOUGOU NYAMA Sandrine Michèle épouse OBIANG ABOGHE ; – LEYIMANGOYE épouse GNOUNDOU KINDOU Alix Chouchou ; – LOYE OLENDE Luigi Alfieri ;

– MAHOUNDA MAHOUNDA épouse LINDZONDZO BOUPOYA Hurmae Yriss ;

– MANGONGO Junior Loïck ;

– MBADINGA MBADINGA Jessica ;

– MEKUI-M’OBIANG épouse BOUKINDA Manuella ;

– MOUNDOUNGA épouse BOUNDA Jovanie ;

– NDONDO NGOSSA Leila Charlène ;

– NDONG NZE Rolf Aurélien Alain ;

– NDOUNOU MAZANGA Paméla Karelle ;

– NGOLET GANGA Jéronime Graciella ;

– NTSAME MAMADOU Andy Kinete ;

– NTSINOTOGO Judicaëlle ;

– ONAMA OTOUNGA Nikita Ney Yalf;

– OSSIELI ONGOUORI Claude Doriana ;

– OSSISSAYI Papy Venceslas ;

– OTCHIKA NGONGO Broll Santelli ;

– OTSOUANDJOGO ZIGAN Vianney Christophe ;

– SIMANGOYE IKANIA Ludmila Zineb ;

– YOUMOU Sidney David.

b) – Ordre administratif

– AGNAMANTSIE Bistar ;

– EFFA NDONG Martin Cédric ;

– KOUAMBA LANGA Trésor ;

– LOUBA-SIETHENGUE Chancel ;

– MINTSA MI NTOUME Marial Arsène ;

– MIYINDOU GNOUNDOU Nathais ;

– NGOUNGA Cédric Igor ;

– NZE N’NOH ép MBADOU ONANANTSOUONI Carine Leslie ; – NZIMBA Ulyda-Ariane ;

– ONGONE MINTSA Yannick François Didier ;

– OYOUGOU-OWE Wilfried ;

– NGOKILA Kid Halny.

c)- Ordre financier

– ANGUEZOMO NZOH Jessi Cheryle épse NDONGO ; – ASSENGONE MENGUE Ornella Ralya ;

– ASSOUMOU MBEGHA Germain ;

– EYANG MEBALE Roxane Andréa ;

– MIPIMBOU IBINGA Mélissa épse BOUNDZANGA ; – MOUPOUNDZA MOUBOGNO Crépin ;

– MOUWABOU Léonel Hurlyss ;

– NOMBO MBATCHY Charlyne Fleur ;

– ONDZAGHA Gira ;

– ADA ESSONO Josèphe Laéticia ;

– BOUNGOU TSOUMOU Iness Larissa ;

– COUILLATAUP ALIBALA Etienne Léger ;

– EGNONGUI Ernestine ;

– KAWOU ONGAYE Emar Kelly ;

– MARAT ABYLA ABALA Nandrot ;

– MINKO Martial Wilfried ;

– MOUDENGUE MOUBOTOTO Arnaud ;

– NDJILA MANDIKOLA Inès Lisiane ;

– NDOUNDA BADINGA Naila Urcela ;

– NGANDZOUROBOU Raino Dell ;

– OBAME N’ZOGO Roland ;

– OBIANG ABOGHE Lionel ;

– OKIAS Ronnie Peter ;

– OSSAGA Audrey Gaëtane.

AU GRADE HORS HIERARCHIE

Sont inscrits au tableau d’avancement du grade hors hiérarchie, les magistrats dont les noms suivent :

a) – Ordre judiciaire

– AUBONE NGUEMA Thalie ;

– AYOMBO MOUSSA Léila Laétitia ;

– BANDJOKO KOBANGO Stéphanie ;

– BAUGUIZOGO Aude Razzia Léatitia ;

– BEMA Marie Blanche ;

– BENGONE Jessica ;

– DJIPANO Patricia ;

– ENGANDZAS IWENGA Nancy;

– KOMBA BANGOT Hortense;

– MAGNIME MA BUSUGU Audrey ;

– MATSANGA MOMBO Nadège Raïssa ;

– MELANG BIBANG Melissa ;

– MOUGOLA NZENGUE Mireille Grâce ;

– NZOUNDOU BIGNOUMBA Ulrich Arnold ;

– OBAME NDONG NTSAME Julie ;

– OGOULA NDABENDJET née MOUANDA M. Tatiana ; – OVANGUE INGUENDJA Léaticia Mireille ;

– ABOURABOUGA Félicité ;

– AFINIZO AKENDENGUE Leslie ;

– AKOUMA Luciane;

– ALONGO M’OTHA Justine ;

– AMBOUROUET OGANDAGA Juste ;

– BATCHY SMINE Marlène ;

– BAUGUI EKIBA Audrey ;

– BONGO EPIGAT Linda Pauline ;

– BOULE Armel Wilfried ;

– MAVOUNGOU née NDINGE MUETS ;

– BOUSSOUGOU Lydie Nadège ;

– BOUTE NTINO Rufine ;

– EBANG ONDO EYI;

– EBILA Suzie Gertrude ;

– HELMEKAMP Stive ;

– KAMA épouse GOMES Dany ;

– KIYENDE LALISSE Emerencienne ;

– KOUELY NZAMBA Deglot Cyrus;

– LEBOMO Bienvenu ;

– MABAMBA Francine Arlette ;

– MAGANGA Diane Horelie ;

– MAGANGA Isabelle ;

– MANDJEDI épouse LEBAMA Marie Christine ; – MANGOUNO MAMBILI Christ Noël ; – MANGOUKA Raphaël;

– MARAT ABILA Greta Clarielle ;

– MBARANGOLO Gilbert ;

– MINKO NKOUNDI Félix ;

– MOUKOKO Alain Georges;

– MOUSSODOU MOUNDOUNGA Jean Bedel; – NDJANDJA NTONDE Nathalie ;

– NDONO Léa ;

– NGABINA NGASSE Raïssa;

– NGWA EMANE Aïcha Claude;

– NTSAME OBIANG Rita Tatiana;

– NZAH BEKALE Lynda Sylvaine ;

– NZOGHO NKASSA Guy Martial;

– ONDAMBA YAYA Francisca;

– OUDASSE WAGUE;

– PAMBOU LINGOMBE Brice Arnauld ; – SANKANE MISSE Ursula ;

– SOUANGUELE MBOME Pierre ;

– TOKOUANI Christine ;

– WANY’S Hervé Claude ;

– ZANG ZENG Laïla.

b) – Ordre administratif

– ZUEDZANG Jean De Dieu ;

– ONEWIN-OGOUAMBA Lilian ;

c) – Ordre financier

– KOMBILA Serge ;

– BISSIRIOU Adebayo Sofiath ;

– BOUNDA MOUKAGNY Hugues ;

– NDONG Lucie Anna ;

– NGUEMA Manuela ;

– NTOUMBIRI Fiacre Béranger ;

– RETENO N’DIAYE Alex Ulrich Térence ; – ABAGUI Adeline épse ESSONO NDOH ; – OBAME ALLOGHO Wolfgang ;

– LEYAMA KOBA Guy Noël ;

– NZIENGUI Christiane.

III- PROMOTIONS

AU PREMIER GRADE

Sont promus au premier grade, les magistrats dont les noms suivent : a) – Ordre judiciaire

– MBA MIHINDOU Léance ;

– NOGHA Justine ;

– OLIVEIRA BERE Heidi Arlette Agnès ;

– ADZAYENG BIYOGO Chimène ;

– ALANDJI AMBIET Bruxa Darhelle ;

– DICKAMBI BIVIGOU Estelle Léa ;

– ELLA ONDO Lionel ;

– IBIATSI MOUITI Stendhal Maïer ;

– IBINGA Ayiquise Blerac ;

– KOUSSOU BIKISSA Priscilla Christelle ;

– LIMETE Bétina Loïcque ;

– MEKUI MEYE Bettyna ;

– MENGUE MEYE Joséphine ;

– MISSOUNDA LIPOMBO Kévin ;

– MOUNDOUNGA Diane ;

– MOUORI YOUMOU Erika Nelly ;

– MUNDAKU BANYENDA TCHIEYA Jacinte Cathérine ; – NDJEME BENGA Illicht ;

– NDONG EYEGUE Jully Desmond ;

– NTSAME TCHATCHOU MEZUI Elvira Tatiana ; – PANDJA BOTCHI Alida Gwladys ;

– SIMBA King Florian ;

– MOUSSAVOU IDOUNDOU Noémie Gaëlle.

b) – Ordre administratif

– IDODO Ralph Chanel ;

– ANDEME MENIE Peggy Joëlle ;

– SIMUNGUENGUI épse SENGUELE Clauberte ; – ARONDO Tatiana ;

– OLOGUI épse MBOUMBA KOMBILA Christelle Chimelle ; – OBEH NSO épse MEZUI M’OBAME ;

– MENIE BENGONE Daniel Yann ;

– MBOUMBOUNDA SYMANGOYE Thierry ;

– ONANGA Y-NKALA Juste Fortuné ;

– DJENDJA OZOUMET épouse MVE ABESSOLO Bernice.

c)- Ordre financier

– LEVASSATH Juldace.

AU GRADE HORS HIERARCHIE

Sont promus au Grade Hors Hiérarchie, les magistrats dont les noms suivent : a) – Ordre Judiciaire

– MOUSSODOU MOUNDOUNGA Jean Bedel

b) – Ordre Financier

– FOUSSANDJOGHO Haudret Sidonie ;

– MPINOBOUMOU NGOULAKIA Alda Nissa.

c) – Ordre administratif

– ZUEDZANG Jean De Dieu ;

– ONEWIN-OGOUAMBA Lilian

IV- NOMINATIONS – AFFECTATIONS ET MUTATIONS 1 – SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES Directeur de la Coordination :

– Mme NKOULOU Bertille épouse MANGANNEAU, précédemment Directeur de la Coopération Internationale et de l’Entraide Judiciaire.

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CIVILES Directeur Général Adjoint :

– Mr. LEVASSATH Juldace, précédemment en position de disponibilité ;

Directeur de la Coopération Internationale et de l’Entraide Judiciaire :

– Mme MOAPOUSSIE Léa Mamie épouse TIEFOUE, précédemment Directeur Adjoint du Contentieux Judiciaire à l’Agence Judiciaire de l’Etat ;

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENALES

Directeur des Affaires Pénales :

– Monsieur MFOLO MBA Lévi, précédemment Directeur des Affaires Pénitentiaires ;

Directeur des Affaires Pénitentiaires :

– Madame ANDEME EDJO Linda épouse NDONG, précédemment Directeur de la Coordination.

Ecole Nationale de la Magistrature

Directeur Général :

– Monsieur NDONG ABOGHE Pierre, précédemment Conseiller au Ministère de la Justice.

2- COUR CONSTITUTIONNELLE

Assistants :

– Madame AMBOUNDA Sophie, épouse. FASSA ;

– Monsieur MOMBO Alex ;

– Monsieur ONDOUO Sébastien ;

– Madame MABICKA KASSA Emma épouse NGANGA KOUYA.

3- COUR DE CASSATION

SIEGE

Présidents de Chambres :

– Monsieur NDZANGA Ponce Hughes, précédemment Premier Président de la Cour d’Appel Judiciaire d’Oyem ;

– Madame MAYOKO Viviane épouse NZAMBA, précédemment Conseiller à ladite Cour.

Conseiller :

– Madame MAGANGA MA MOUTSINGA Diane Sophie épouse OGANDAGA, précédemment avocat général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville.

PARQUET GENERAL :

Procureur Général Adjoint :

– M. MOUNDOUNGA Simplice, précédemment Procureur Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Mouila.

4 – CONSEIL D’ETAT

SIEGE

Premier Président :

– Monsieur Jean Paul KOMANDA

Présidents de Chambres :

– Monsieur ABA’A OWONO Dieudonné, précédemment Commissaire Général à la loi adjoint au Ministère Public dudit Conseil;

– Monsieur MINTSA MI ONDO Jean Gaspard, précédemment Commissaire général à la loi adjoint au Ministère Public dudit Conseil.

MINISTERE PUBLIC :

Commissaire Général :

– Madame Anita Edwige MEBIAME épouse KOUMBI GUIYEDI Commissaires Généraux à la loi adjoints :

– Monsieur OSSAGA MADJOUE Jean Désiré, précédemment Directeur Général de l’Ecole Nationale de la Magistrature ;

– Madame MAMIAKA Lydie Stéphanie, précédemment Président de Chambre audit Conseil ;

– Madame BILOGO Geneviève, précédemment Président de Chambre audit Conseil.

5- COUR DES COMPTES

SIEGE

Présidents de Chambres :

– MOUSSAVOU IBOUANGA Pamphile ;

– NGWEDJENGUE Andrée Nicole épouse OKILI ;

– NGOUBADJAMBO Patricia Eva épouse ESSONO NDOH ; – MPINOBOUMOU NGOULAKIA Alda Nissa.

Conseillers-Maîtres :

– ABAGUI Adeline épouse ESSONO NDOH ;

– OBAME ALLOGHO Wolfgang ;

– LEYAMA KOBA Guy Noël ;

– NZIENGUI Christiane ;

– JOUMAS BANGUEBE Ulrich Armel.

Conseiller Référendaire :

– BETO B’ESSONO Rosila Clara, épouse ONDO ABESSOLO.

Auditeurs Supérieurs :

– ANGUEZOMO NZOH Jessi Cheryle épse NDONGO ;

– EYANG MEBALE Roxane Andréa ;

– MIPIMBOU IBINGA Mélissa épse BOUNDZANGA ;

– MOUWABOU Léonel Hurlyss ;

– NOMBO MBATCHY Charlyne Fleur épse MBOUTSOU ;

– ONDZAGHA Gira.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureurs Généraux Adjoints :

– ABAGA Elfride Pascal ;

– BOUYOU Anicet ;

– EFOUTAME Sonia épse NGUESSE ;

– KOMBILA Hélène Marina épse BIYOGHE ;

– MBA ENGO Aimé Dieudonné ;

– NDONG NDONG Marcellin ;

– ANDJELE Pacôme ;

– MOUAGNON Fidèle.

6- COURS D’APPEL

COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE

SIEGE

Présidents de Chambre :

– Madame BOUTET TINO Rufine, précédemment Président de Chambre à la Cour d’Appel Judiciaire de Franceville ;

– Madame NTSAME OBIANG Rita, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel à ladite Cour d’Appel ;

– Madame LEBAMA Marie Christine ;

– Madame MATSANGA MOMBO Nadège Raïssa ;

– Madame TOKOUANI Christine

Conseillers :

– Madame NGAYIMA Edith, ép. MADINGOU, précédemment Vice président au Tribunal de Première de Libreville ;

– Madame OLIBA VINGA Dominique Raelle, confirmée; – Madame NTEME NDONG Nadia Chimène, précédemment Directeur Général Adjoint à la Direction Générale des Affaires Civiles ;

– Madame BONGO ONDIMBA BALKISSO Audrey Nina, Précédemment Président de la Juridiction des Mineurs au Tribunal de Première Instance de Franceville.

PARQUET GENERAL

Avocats Généraux :

– Madame MIKAMA Lucie Angèle, précédemment Substitut Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ;

– Madame KIYENDE LALISSE Emérencienne, précédemment Substitut Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville;

– Monsieur BOUNGOU MIKOLO, précédemment Substitut Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Libreville ;

– BELEBELE OYINGA Fabrice, précédemment Directeur des Affaires Pénales.

Substitut Général :

– M. LEYAMA Jean Nicaise, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Franceville.

COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE FRANCEVILLE

SIEGE

Président de Chambre :

– M. NDALA Rodrigue, précédemment Président de Chambre à la Cour d’Appel Judiciaire de Port-Gentil.

Président de la Chambre d’accusation :

– Madame NGABINE NGASSE Raïssa, précédemment Président de Chambre à ladite Cour.

PARQUET GENERAL

Avocat Général :

– Madame KAMA Dany Ingrid, précédemment Substitut Général près ladite Cour.

COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE PORT-GENTIL

SIEGE

Président de Chambre :

– M. DJENNO Roch Philippe, précédemment Président de Chambre à la Cour d’Appel Judiciaire de Franceville.

COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE MOUILA

SIEGE

Conseiller :

– Madame MOUGOLA NZENGUE Mireille Grâce, précédemment Président du Tribunal de Première Instance d’Oyem.

PARQUET GENERAL

Procureur Général :

– M. BOUKA MOMBO François, précédemment Conseiller à la Cour de Cassation.

COUR D’APPEL JUDICIAIRE D’OYEM

SIEGE

Premier Président :

– M. TEBANGOYE Jean Marie, précédemment Procureur Général Adjoint près la Cour de Cassation.

Président de Chambre :

– Monsieur MANGONO MAMBILI Christ Noel, précédemment Substitut Général près la Cour d’Appel Judiciaire de Franceville ;

COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE DE LIBREVILLE

MINISTERE PUBLIC

Commissaire Général Adjoint à la Loi :

– Monsieur NZOGH’ONDO Franck Emery, précédemment Commissaire à la Loi près le Tribunal Administratif de Libreville.

Commissaire à la Loi :

– Madame TSONA Michelle Nelly, précédemment Commissaire à la Loi Adjoint près le Tribunal Administratif de Libreville.

7- CHAMBRES PROVINCIALES DES COMPTES

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE FRANCEVILLE SIÈGE

Président :

– NDONG Lucie Anna.

Conseillers Référendaires :

– BOUNGOTA Guy Alex ;

– MOUKETOU AYAGA Randal Sylvère.

Auditeurs Supérieurs :

– AVOMO NGOMO Hedga Pascale ;

– MBOUDI Virgile Tanguy ;

– NDJILA MANDIKOLA Inès Lisiane.

Auditeurs :

– OKIAS Ronnie Peter ;

– OSSAGA Audrey Gaëtane.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureur Général :

– NDONG NDONG Marcellin.

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE MOUILA SIÈGE

Président :

– MBOUMBA Clarisse.

Conseillers Référendaires :

– LEPOPA Ruffin ;

– MAVIOGA Judicaël.

Auditeur Supérieur :

– ZUE ALLOGHO Brice Vianney.

Auditeurs :

– EGNONGUI Ernestine ;

– DIANGA DIANG Hermann Walafagne ;

– SIMBA Diane.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureur Général :

– KOMBILA Serge.

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE NTOUM SIÈGE

Président :

– MAKAGA MPIGA KOUMA Annaïck épse KOUMBA.

Conseillers Référendaires :

– MOMBO NDILOU Rachel Albertine épse LEPOUKOU ; – NSOUROU OWONO Tatiana, épouse ASSOUMOU ELLA.

Auditeurs :

– MAYEMBAT Linda Esther épse NGUEMA ;

– ILAMA MAPANGOU Danielle Blandine épse ANTONIO ; – OMBENE Carine Flora épse MINTSA ;

– ABORO NDONG Azalée Vénussia.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureur Général :

– ALONGONENE BOBE Mick Lucien.

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE TCHIBANGA SIÈGE

Président :

– SIMA Alain Richard.

Conseillers Référendaires :

– BEKALE BE NGUEMA Modeste ;

– OLUI LOMBARD Yannick Daniel.

Auditeurs Supérieurs :

– DOUKAGA MOUSSAVOU Bénilde ;

– MOUPOUNDZA MOUMBOGNO Crépin.

Auditeurs :

– NKALA EKIBA Rodney Derick ;

– OBAME N’ZOGO Roland.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureur Général :

– BOUYOU Anicet.

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE KOULA-MOUTOU SIÈGE

Président :

– EFFA NDONG Martin.

Conseillers Référendaires :

– MOUKALA MBEMBO Patrick Alain ;

– NDOUNA Stevy Blanchard.

Auditeurs Supérieurs :

– ASSENGONE MENGUE Ornella Ralya épse MVONO EFOUA ; – ASSOUMOU MBEGHA Germain.

Auditeurs :

– KAWOU ONGAYE Emard Kelly ;

– COUILLATAUP ALIBALA Etienne Léger.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureur Général :

– MBA ENGOH Aimé Dieudonné.

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES D’OYEM SIÈGE

Président :

– BIVEGHE BI MVE Pascal.

Conseillers Référendaires :

– ESSONO OKEMVELE Richmond ;

– NGANGORI Doms Vehel.

Auditeur Supérieur :

– MOUTSINGA EYEGHE Delphine Laeticia Dalhia.

Auditeurs :

– NGANDZOUROBI Raïno Dell ;

– MOUTONGO Angéla épse LEKOUEDE ;

– ONDO Yannick Michaël Jerry.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureur Général :

– YEBE Armand.

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE PORT-GENTIL

SIÈGE

Président :

– ROLAGO Isabelle.

Conseillers Référendaires :

– MOKO LINDZONDZO Lionelle épse AHAVI MBALA ;

– NFONO OLLOMO Vanessa.

Auditeur Supérieur :

– MBOUANGANI BOKOKO Scola Murielle épse MOUSSAVOU MANFOUMBI.

Auditeurs :

– BONGO ABOUMEYEME Graziella ;

– BOUNGOU TSOUMOU Inès Larissa ;

– BOUSSOUGOU MOMBO Cédric.

MINISTÈRE PUBLIC

Procureur Général :

– LOUNDOU Justin.

Procureur Général Adjoint :

– NZIENGUI Christiane.

8 -TRIBUNAUX

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE SIEGE :

Vice-présidents :

– Mme BEYO ADIATOU LAI Carmella, précédemment Juge au siège audit Tribunal ;

– M. EYI OLLOMO Arnaud, précédemment Vice-président au Tribunal de Première Instance de Koulamoutou ;

– Mme MATSANGA MOUBADJI Linda Audrey épouse MABOUBOU, précédemment Juge d’Instruction du 4ème Cabinet du Tribunal de Première Instance de Libreville ;

– Mme ANDEME EDJO Linda épse NDONG, précédemment Directeur de la Coordination à la Direction Générale des Affaires Administratives ;

– Monsieur NGUEM’ANDEME NZOGHE Shaptt Bastar, Précédemment Vice-Président au tribunal de Première Instance de Lambaréné ;

– Madame LECKAT Michelle, épouse NDJEMBI, précédemment Vice-Président au Tribunal de Commerce ;

– Monsieur LOYE OLENDE Luigi Alfieri, précédemment Juge au Tribunal du Travail.

JURIDICTION DES MINEURS

Juge d’instruction :

– Madame NGOLET NGANGA Jeronime Graciella, précédemment juge des mineurs ;

CABINETS D’INSTRUCTION

Juges d’Instruction :

2ème Cabinet :

– Mme BIBAYI AKENDENGUE Grâce Talita, précédemment Juge au siège audit Tribunal.

4ème Cabinet :

– Mme MBADINGA MBADINGA Jessica, précédemment Juge au siège audit Tribunal.

TRIBUNAL DE COMMERCE

Vice-président :

– Madame ALANDJI AMBIET Darhelle, épouse MBADINGA, précédemment Vice-Président au Tribunal de Première Instance de Libreville ;

TRIBUNAL DE TRAVAIL

Vice-président :

– M. MAGANGA NDINGA Lavie, précédemment Procureur de la République Adjoint près le Tribunal de Première Instance de Franceville ; – Monsieur LEYANGA MAWANDA John Kévin, précédemment Vice-président au tribunal de Première Instance de Libreville.

Juge :

– Monsieur MOUDOUYI Ulrich, précédemment Juge au Tribunal de Première Instance de Libreville.

PARQUET :

Procureurs de la République Adjoints :

– Madame BOUSSEYI MABENDE Liz épouse MAMBOUNDOU MAMBOUNDOU, précédemment Juge d’Instruction du 2ème Cabinet du Tribunal de Première Instance de Libreville.

Parquet Spécialisé

– Monsieur APERANO ESSONGUE Pierre Johsian, précédemment substitut du Procureur près ledit Tribunal ;

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FRANCEVILLE SIEGE

JURIDICTION DES MINEURS

Président :

– Monsieur KAYERIGUI Fréjus, précédemment Premier Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Port-Gentil.

CABINET D’INSTRUCTION

Juge d’instruction :

– Monsieur NKOUHOMI ADAMINGA Oswald Junior, précédemment Juge au siège au Tribunal de Première Instance d’Oyem.

PARQUET

Procureur de la République :

– Madame AYEMINGUI Euphrasie, précédemment Procureur de la République près le Tribunal de près le Tribunal de première instance de Makokou.

Procureurs de la République Adjoints :

– Madame NZIKOKO BISSALA Aymone, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Makokou ;

– Madame IBINGA Ayiquise Bléra épouse NYARE BILONG, précédemment Substitut du Procureur de la République près ledit Tribunal ; – Monsieur AFANE ALLOGO Fabrice, précédemment Premier Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Lambaréné.

–

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LAMBARENE SIEGE :

Vice- président :

– Madame LASSENY NKOLO Angela Myriane épouse MBA MELOUME, précédemment procureur de la République adjoint près ledit Tribunal.

CABINET D’INSTRUCTION

Premier juge d’instruction :

– Monsieur MBA MELOUME Laurent Christian, précédemment juge d’instruction audit Tribunal.

PARQUET

Substitut du Procureur de la République :

– Mme BIEKUEL Milène épouse ONDONGO, précédemment Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Oyem.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MOUILA

SIEGE :

Président :

– Madame SANZI Florence, précédemment Président du Tribunal de Première Instance de Makokou.

TRIBUNAL DE PREMIERE DE TCHIBANGA

SIEGE :

Juge :

– Monsieur NZOGHE PEMANGOYE Romaric, précédemment juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Franceville.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MAKOKOU SIEGE :

Président :

– Monsieur NGOUMA ONDZOUNGA Chris Léandre, précédemment Président du Tribunal de Première Instance de Mouila.

Vice-président :

– Monsieur PENDI MAGNAHOU Ulrich, précédemment Procureur de la République Adjoint près la Tribunal de Première Instance de Franceville.

Juge :

– Monsieur KONDI Judicaël, précédemment Juge au Tribunal de Première Instance de Lambaréné

PARQUET :

Procureur de la République :

– Monsieur OUDASSE WAGUE, précédemment Conseiller à la Cour d’Appel Judiciaire d’Oyem.

Procureur de la République Adjoint :

– Madame MOUKAGNI MOUKAGNI Sergine, précédemment Vice président audit Tribunal

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-GENTIL

SIEGE

CABINET D’INSTRUCTION

Premier Juge d’instruction :

– Madame OLIVEIRA BERE Herdi Arlette Agnès, précédemment Vice-président audit Tribunal

PARQUET

Substitut du Procureur de la République :

– Madame KENGUE LESSA Juste Briette, précédemment Juge d’Instruction audit Tribunal.

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’OYEM

SIEGE :

Président

– Monsieur NZOGHONKASSIA Guy Martial, précédemment Président de Chambre à la Cour d’Appel Judiciaire d’Oyem.

Juges :

– Monsieur OYAME MENGONE Alberto Emmanuel, précédemment Juge au siège au Tribunal de Première Instance de Tchibanga ; – Monsieur OYONO NDOUTOUMOU Martin Bossier, précédemment Juge au tribunal de Première Instance de Libreville.

CABINET D’INSTRUCTION

PARQUET

Substitut du Procureur de la République :

– Monsieur TONDA NDONGO Arsène Lucas, précédemment substitut du Procureur près ledit Tribunal.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIBREVILLE

MINISTERE PUBLIC

Commissaires à la Loi adjoints :

– Madame PAMBO BIVIGA Syna Lawreen, précédemment Substitut du Commissaire à la Loi près ledit Tribunal ;

– Monsieur AKOUMA MOIHINDJI Djeson Faustin, précédemment Substitut du Commissaire à la Loi près ledit Tribunal ;

– Monsieur MBELE Harnac Claver, précédemment en détachement au Ministère de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement du Territoire ;

– NZAMBI KUKUBOR Ulrich, précédemment Commissaire à la loi près le Tribunal Administratif de Lambaréné.

–

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCEVILLE

SIEGE

Vice-président :

– Madame MIHINDOU NGOUNDOU Natahais Fiona, précédemment Vice-président au Tribunal Administratif d’Oyem.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LAMBARENE

MINISTERE PUBLIC

Commissaire à la loi :

– MENIE BENGONE Daniel Yann, précédemment Commissaire à la loi adjoint près le Tribunal Administratif de Libreville.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAKOKOU

SIEGE

Juge :

– Monsieur NPEH Rodolph, précédemment juge au Tribunal administratif d’Oyem.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’OYEM

SIEGE

Vice-président :

– Madame OBEH-NSO Aicha ép. MEZUI M’OBAME, précédemment Vice-président au Tribunal Administratif de Franceville.

Juge :

– Madame EPANDJA Alexie Mondai, précédemment juge au Tribunal Administratif de Makokou.

9- MAINTIEN EN ACTIVITE

– Madame D’OLIVEIRA TOMBOCO Bernadette ;

– Monsieur BIVEGHE BI MVE Pascal ;

– Monsieur ESSONO MVE Joseph ;

– Monsieur MOUDOUMA MOUDOUMA Michel.

10-RENOUVELLEMENT DU MAINTIEN EN ACTIVITE

– Madame KENUM Marie-Anne ép. MBOGA ;

– Monsieur NGOUBA GUYCKABANGA Jean Marie ;

– Madame OZENGA Nicole Andréa ;

– Monsieur ENGONGA François ;

– MAGANGA BAKITA Pierre ;

– Monsieur RILO-RILOGHE Aristide.

11- MISE EN DISPONIBILITE ET DETACHEMENT

MISE EN DISPONIBILITE

– MMOUELE MOUELE Eric Dany

DETACHEMENT

Les magistrats dont les noms suivent sont placés en position de détachement. Il s’agit de :

Ministère du Tourisme

– Monsieur MAYOBOLO MANGOUNGOU Serre Bruxe. Ministère des Affaires Étrangères

– Monsieur KOUENDI Chérubin.

DESIGNATION DES NOUVEAUX MEMBRES

Au titre de l’année judiciaire 2022-2023, les tribunaux vont être représentés par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Koula Moutou et le Président du Tribunal Administratif de Port-Gentil.