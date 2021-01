Gabon: installation prochaine d’un bureau de l’AGASA au sein de l’ANPI

Bien décidés à œuvrer de manière commune à la facilitation de l’obtention de documents administratifs nécessaires à l’exercice des activités du secteur sanitaire et phytosanitaire, les responsables de l’AGASA et de l’ANPI se sont réunis ce lundi 25 janvier pour une séance de travail. Axée sur l’installation prochaine d’un guichet de la première au sein de la deuxième, cette rencontre a permis aux deux agences de poursuivre leurs efforts de mutualisation.

Alors que les secteurs alimentaires, sanitaires et phytosanitaires, restent en proie à des difficultés d’ordre opérationnel, du fait notamment de l’absence de suivi en termes de réformes, l’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) et l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), entendent bien rectifier le tir. C’était tout l’intérêt de la rencontre entre les deux responsables de ces entités qui a eu lieu ce lundi 25 janvier.

En effet, axée sur les opportunités que pourraient offrir une mutualisation des efforts entre l’AGASA et l’ANPI en termes de création d’entreprises dans des secteurs spécifiques, cette séance de travail qui a réuni Alia Maganga Moussavou et Ghislain Moandza Mboma, a donc permis entre autres d’évoquer l’ouverture prochaine d’un bureau AGASA au sein du Guichet d’Investissement.



Constituant une étape majeure aussi bien en termes de libéralisation de l’information dans les secteurs sanitaires et phytosanitaires, qu’en termes de prévention et de détection et de gestion des risques en amont, l’implémentation de cette cellule de l’AGASA au sein de l’ANPI, pourrait déboucher sur de nouvelles perspective. A noter que cette initiative devrait, au regard des contraintes imposées par ces deux entités, professionnaliser un peu plus les entrepreneurs visant ces secteurs.