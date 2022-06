Gabon-Inde: le renforcement de la coopération au menu de l’échange entre Ali Bongo et Venkaiah Naidu

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 31 mai 2022, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba s’est entretenu au Palais Rénovation, avec le vice-président de la République de l’Inde Venkaiah Naidu, à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires. Ce séjour, premier du genre, s’inscrit dans le cadre d’une mission de prospection économique de la Confédération de l’industrie de l’Inde.

Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont échangé sur le renforcement de la coopération économique et commerciale entre le Gabon et l’Inde mais aussi l’actualité internationale et les questions sécuritaires. Ce séjour de la délégation indienne constitue une véritable opportunité pour l’économie gabonaise.

En effet, le vice-président de l’Inde était accompagné pour l’occasion par des membres de la Confédération de l’industrie de l’Inde qui profiteront de leur séjour au Gabon pour prospecter et d’engager et d’établir des relations d’affaires avec leurs homologues gabonais.

Intéressé par le modèle économique gabonais et se félicitant de l’implantation dans les Zones Économiques de Nkok et d’Ikolo d’une cinquantaine d’usines indiennes œuvrant dans des domaines variés, le Vice Président Indien a exprimé la volonté des autorités de son pays de développer davantage les partenariats entre les deux pays. Ainsi, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont évoqué la possibilité d’explorer des pistes de coopération notamment dans les secteurs de la Formation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Santé, de l’Industrie pharmaceutique, des Mines, de l’Energie solaire, des Nouvelles Technologies, des Transports et de l’Agro-alimentaire.

A noter que cette visite du dirigeant indien a déjà permis de densifier le cadre juridique qui sous-tend notre coopération bilatérale, notamment par la signature de deux Accords portant sur l’établissement d’une Commission Mixte; l’exemption des Visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu’un Mémorandum d’Entente pour la formation des diplomates gabonais.