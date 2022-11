Gabon-Inde: l’ANPI en VRP devant des représentants de l’IETO

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 04 Novembre 2022, le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements Gabon (ANPI-Gabon) Ghislain Moandza Mboma a reçu une délégation de l’Organisation indienne du commerce économique (IETO) conduite par son président Asif Iqbal. Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont échangé sur les opportunités d’investissement au Gabon dans les secteurs d’intérêt tels que les mines, l’agro-industrie et la pêche.

Cette mission économique qui intervient à la suite de la participation du Gabon au 17ème CII Exim Bank Conclave Inde-Afrique en Juillet dernier à New Delhi en Inde, était l’occasion pour l’ANPI et l’IETO de consolider les échanges autour de la coopération économique entre les deux pays. Objectif, établir une véritable relation d’affaires.

Au cours des échanges entre les deux parties, le directeur général de l’ANPI-Gabon et son équipe ont présenté les opportunités d’investissement au Gabon dans les secteurs d’intérêt. ‹‹ Il s’agit essentiellement de trois secteurs à savoir les mines, la santé et celui de la pêche. Nous avons un certain nombre de projets sur la table, dès lundi nous allons commencer les discussions avec les sectoriels et les entreprises nationales ›› a indiqué Ghislain Moandza Mboma.

Visiblement très satisfaite de la rencontre, la délégation indienne voit en cette rencontre le renforcement de la coopération entre l’Inde et le Gabon. ‹‹ Nous sommes très enthousiastes d’être dans ce pays après avoir longuement échangé à New Delhi en Inde et nous espérons que les secteurs ciblés vont être bénéfiques pour nos deux Etats ›› a souligné le président de l’IETO Asif Iqbal.