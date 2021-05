Gabon: Inauguration du siège social de ML global Services

C’est à la faveur d’un rassemblement festif que la directrice de la structure ML Global Services Marie Louise Onwankonde a procédé à l’inauguration de son nouveau siège social situé aux Galeries Jardins d’Ambre en face des galeries de Mbolo. Un local qui permettra de rassembler en un point précis les services de ladite entreprise afin de rendre plus dynamiques et plus efficientes les actions qu’elle effectue sur le terrain et permettre ainsi aux personnes souhaitant bénéficier de leurs services de les retrouver plus facilement.

C’est en présence de Magalie Nze Mefane, Directrice générale adjointe, et Kassa-Yi-Licket, chargé de la communication, que la Directrice générale de ML Global Services a procédé à l’inauguration de leur nouveau siège social. Une cérémonie qui s’est faite en comité restreint en raison des restrictions liées au covid-19. Les nombreux curieux et invités ainsi que les organes de presse ont pu être édifiés sur les prestations offertes par la structure.

En effet, ML Global Services est une agence de prestations de services dans le domaine du tourisme, de la formation et du commerce. Des offres de services qui s’adressent non seulement aux particuliers et aux entreprises notamment en matière d’achats mais aussi de démarches d’étude. Profitant de l’occasion, l’entreprise qui a récemment lancé en partenariat avec la SING des formations gratuites destinées aux élèves en classe de Terminale a ainsi déployé ses différentes prestations.

Au terme de la rencontre, Marie Louise Onwankonde, a décliné les nouveautés en matière de service. « Notre agence de prestations de services est spécialisée en intermédiation d’affaires dans les domaines touristiques, commerciaux et académiques, entre les Etats-Unis et le reste du monde avec comme particularité l’ajout de services de traduction et d’assistante maternité. », a-t-elle déclaré.