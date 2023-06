Gabon : inauguration du nouveau bâtiment de l’ambassade de France

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 14 juin 2023, l’ambassade de France au Gabon a officiellement ouvert ses portes, dévoilant un bâtiment flambant neuf. Le diplomate français, Alexis Lamek et le consul Annabelle Averty ont au cours d’une visite guidée, fait découvrir aux journalistes les nouveaux locaux de la chancellerie française, dans lesquels, les conditions seront plus favorables et accessibles.

Au bout de quatre ans de travaux, retardés par la crise sanitaire de Covid-19, le nouveau bâtiment de l’ambassade de France au Gabon a été inauguré mercredi 14 juin dernier. Une inauguration qui a vu la participation d’officiels, notamment l’ambassadeur de France au Gabon Alexis Lamek et le consul Annabelle Averty. Une première puisque l’édifice abrite désormais aussi bien le consulat général que la trésorerie.

Annoncé en 2013, le bâtiment désormais sorti de terre a pour objectif de rassembler la chancellerie politique, le consulat général et la trésorerie. Une initiative permettant aussi bien de renforcer la sécurité, favoriser un meilleur accueil du public, et de rationaliser des espaces et des moyens. La délégation semble avoir atteint son objectif.

Certifié haute qualité environnementale (HQE), la structure a mis en place des mécanismes soutenant l’économie d’énergie et d’eau considérables, respectivement 55% et 80% en moins. De plus, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a été prise en compte. On retrouve également plus de 8000 plantes arbustives locales et près de 130 arbres de diverses espèces telles que des parasoliers ou des aleps, des essences provenant de la forêt gabonaise.

Par ailleurs, une collaboration architecturale entre le cabinet Fabienne Bulle, l’architecte mandataire française et le cabinet d’architecture gabonais Archipro international, qui a pu répondre aux exigences de la chancellerie française au Gabon. « Ce qu’il y a d’extraordinaire dans ce bâtiment, c’est le travail d’équipe réalisé entre nos deux pays. Nous pouvons clairement dire qu’il y a coopération entre le Gabon et la France » a conclu l’ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek.

Aicha MINKOH

Journaliste stagiaire