Gabon: inauguration du Complexe culturel Odzambogha de ZOK ce 10 decembre par Michel Menga

Actée le jeudi 08 juillet 2021 la rétrocession à l’Etat du complexe culturel Odzambogha de Zok à Mitzic et des sculptures artistiques de la cité écologique verte d’Edock City dans la province du Woleu-Ntem aura lieu les 10 et 11 décembre prochain. Un geste de l’Association G25 et de son président le Dr. Andrew Gwodog qui s’inscrit dans la volonté de ce dernier de promouvoir la culture gabonaise et de contribuer à l’épanouissement de la jeunesse.

C’est en présence du ministre de la Culture et des Arts Michel Menga que se déroulera dès ce 10 décembre cette cérémonie de réception du complexe culturel Odzambogha de Zok. Un événement qui viendra marquer la fin du processus entamé en juillet dernier avec la dotation au gouvernement de ce joyaux architectural dont la construction a été entamée en 2015, et l’édifice a été livré en novembre 2019.

Il faut souligner que cette cérémonie d’inauguration et de remise à l’Etat gabonais du complexe culturel Odzambogha de Zok, sera précédée par la remise officielle ce 10 décembre 2021 des sculptures artistiques d’Edock City. Inaugurée le 20 mai 2017 par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, cette cité écologique construite essentiellement avec des essences de bois, abrite une galerie d’art en plein air dont les sculptures, oeuvre du Jeune artiste Joseph Landry Mouele Bingoulou ont été rétrocédées à l’Etat gabonais.

L’inauguration du complexe culturel Odzambogha de Zok qui se déroulera quant à elle le samedi 11 décembre en présence du ministre de la Culture sera marquée par l’organisation d’une conférence placée sous le thème « Entre histoire culturelle et contribution à la promotion de l’éducation au Gabon » qui sera animée par l’ancien ministre Dr. Jonathan Ndoutoume Ngome et le Pr Cyriaque Akomo Zoghe Maître de Conférences à l’Ecole normale supérieure (ENS).