Gabon: inauguration du centre de formation de football Makaye Ma Ngome de Lambaréné

C’est ce samedi 26 mars 2022 que le Ministre des Sports Franck Nguema a inauguré le centre de formation de football Makaye Ma Ngome. Fruit d’un partenariat public-privé, ce complexe sportif installé à Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué est une réponse idoine au décrochage scolaire et à la création des générations sportives.

À l’heure où les activités sportives notamment les compétitions domestiques de football s’apprêtent à reprendre, le gouvernement via son ministre des Sports s’attèle à mettre en musique la vision du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba dans le domaine du sport. C’est dans cette logique que Franck Nguema accompagné d’une délégation de son département ministériel, a procédé ce samedi 26 mars 2022 à l’inauguration du centre de football de Makaye Ma Ngome.

Initié depuis des années par son fondateur Georges Ngoma, ce cadre d’épanouissement football vise à remettre au goût du jour, la formation des élites du sport roi via une formule sports-études, ce projet vient officiellement de voir le jour pour le bien de ses futurs pensionnaires. Jouissant d’installations de pointe dont des salles de sport, des terrains pratiques et des dortoirs, ledit centre marque indubitablement la renaissance du football gabonais et l’espoir d’une génération en devenir.



Gageons que cet outil de développement du sport ne connaisse guère le même parcours que les installations sportives frappées de décrépitude au vu et au su de tous. Pour rappel, c’est notamment grâce à des centres de formation adaptés qu’ont éclos Éric Mouloungui, Paul Kessany, Bruno Ecuele Manga et plus récemment Aaron Salem Boupendza. Un chemin que seront enthousiasmés d’arpenter ces jeunes aspirants qui viendront des 9 provinces du pays.