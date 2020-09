Gabon: inauguration de la 2ème ligne de production de la CIMAF

C’est en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka, du ministre en charge de l’industrie Hugues Mbadingha Madiya et de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi, qu’a été inaugurée ce lundi 21 septembre la deuxième ligne de production de la CIMAF. Capable de produire jusqu’à 350 000 tonnes de ciment, cette nouvelle ligne de production devrait renforcer un peu plus le dispositif actuel.

Acteur majeur dans la chaîne de production de ciment, la société ciments de l’Afrique (CIMAF) vient d’inaugurer sa nouvelle ligne de production, en présence notamment de la cheffe du gouvernement Rose Christiane Ossouka, du ministre en charge de l’industrie Hugues Mbadingha Madiya et de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi.

Situé à la périphérie sud de Libreville dans la Commune d’Owendo, cette nouvelle usine qui devrait être en mesure de produire jusqu’à 350 000 tonnes de ciment supplémentaires, devrait permettre à terme de doubler la capacité de production nationale actuelle. Établie à 538 729 tonnes en 2019 selon les chiffres fournies par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), celle-ci devrait donc connaître un véritable coup de boost.

Décrit par le ministre en charge de l’Industrie comme « l’illustration parfaite de la volonté des autorités d’accélérer le processus de diversification et d’industrialisation de l’économie nationale aboutissant à la création d’emplois », cette nouvelle ligne de production dont l’investissement se chiffre à un peu plus de 9 milliards de FCFA et qui s’est étendu sur 15 mois, souligne également l’importance des investissements réalisés dans un secteur qui devrait accueillir un nouvel acteur d’envergure dans les prochains mois.

Pour rappel, la branche de fabrication de ciment a enregistré en 2019 un raffermissement de son activité avec une production de ciment en hausse de 10,6% grâce à une meilleure exploitation des équipements de production, mais également une hausse de 9,7% de son chiffre d’affaires à 39,6 milliards de FCFA.