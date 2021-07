Gabon: importante dotation de cubitainers pour promouvoir l’hygiène des mains

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 14 juillet 2021, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a participé à la célébration en différé de la journée mondiale de l’hygiène des mains à l’Office pharmaceutique nationale (OPN). Une journée portée cette année sous le thème « quelques secondes pour sauver des vies, nettoyer vos mains ». Ladite cérémonie a été rehaussée par la présence du représentant résidant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Gabon, le Dr. Magaran Monzon Bagayoko.

L’objectif de cette journée qui a été célébrée en différé à l’initiative du ministère en charge de la Santé, en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé était de promouvoir l’hygiène des mains comme un moyen efficace et abordable de prévenir la propagation des maladies. Pour rappel, le thème retenu cette année est au cœur des stratégies de riposte initiées et soutenues par l’OMS à travers le monde pour faire barrage à la propagation du Sars-CoV-2, septième coronavirus humain, qui sévit à travers la planète depuis près de 2 ans.

Cette journée a été l’occasion pour le ministre de la Santé de procéder à la remise d’une centaine de cubitainers et dispositifs de lavage des mains pour l’intensification de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières contre la propagation du coronavirus, ainsi que de souligner les risques d’autres maladies découlant des mains sales telles que la fièvre typhoïde, le choléra, la grippe, la dengue, la diarrhée, l’hépatite (A et E), la malnutrition, l’onchocercose et le paludisme notamment.

Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a également tenu à rappeler à l’assistance les très hautes instructions du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda visant à associer les responsables des confessions religieuses, les acteurs de la société civile ainsi que les auxiliaires de commandement dans la divulgation des différents messages de sensibilisation contre la propagation du covid-19 notamment. Un réel engagement communautaire qui permettra à terme d’endiguer la propagation de la pandémie.