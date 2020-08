Gabon: impayés salaires, Pizolub au bord de la faillite

Réunis ce mardi 4 août 2020 autour du ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, le PCA, le DG de Pizolub, les actionnaires et les marketeurs de Pizolub ont évoqué la situation calamiteuse de leur entité. Spécialisée dans la production et la commercialisation de lubrifiants et emballages, cette société, qui perdait 60% de son chiffre d’affaires il y a trois ans, est aujourd’hui dans une situation quasi-similaire comme en témoigne les trois mois de salaires impayés.

Créée le 15 septembre 1978 dans le cadre de la Provision pour investissements diversifiés notamment dans les hydrocarbures et donc financés par l’Etat gabonais, la société Pizolub a au fil des ans perdue de sa splendeur d’antan malgré un quasi monopole sur son marché. Spécialisée dans la production et la commercialisation de lubrifiants et emballages, la société dirigée par Guy Christian Mavioga est dans la tourmente.

En effet, malgré les promesses de rentabilité évoquées en marge de la mise en fûts des lubrifiants made in Gabon il y a tout juste un an, la société basée à Port-Gentil, peine à s’autofinancer. Résultat, elle accumule des mois de salaires impayés et en appelle une nouvelle fois à la générosité de l’État gabonais. La rencontre de ce mardi entre Vincent de Paul Massassa ministre de tutelle et les responsables de Pizolub dont le PCA, et les marketeurs, avait donc pour trame un nouvel appui à cette société quarantenaire.

Rappelant que Pizolub est un « fleuron national et pourvoyeur d’employeur », Guy Christian Mavioga a donc rappelé au ministre du Pétrole la nécessité de sauver cette société de la banqueroute. Une volonté réitérée par le PCA Ongouma Fabien qui s’est pour sa part, montré confiant quant à la volonté du gouvernement de sauver cette entité. Dans un secteur pétro-industriel frappé de plein fouet par une crise sans précédent, difficile toutefois d’imaginer l’État dégager des fonds, pour une entreprise nationale aux allures de poids mort.