Gabon: Imhotep Ben Moubamba annonce son retour imminent après l’obtention de son passeport

Ecouter cet article Ecouter cet article

S’il l’avait déjà annoncé le 29 décembre 2021 dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, le retour au Gabon de l’ancien Ministre d’État, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat social et du Logement Imhotep Ben Moubamba pourrait bien s’accélérer dans les prochaines semaines. Et pour cause, après le retrait de son passeport à l’ambassade du Gabon en France, ce dernier a une fois de plus réitéré sa volonté de regagner le pays.

Après un peu plus de 10 mois d’attente, le président de l’Alliance pour le changement (ACR) pourrait regagner le Gabon dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et pour cause, dans une publication sur sa page Facebook ce lundi 21 août 2022 a annoncé sur un ton sarcastique son grand retour sur le territoire.

Une annonce qui intervient à la suite de la délivrance de son passeport et qui devrait tout logiquement accélérer son déplacement. « Je vais rentrer dans le pays en tant que Gabonais et je n’ai pas peur de vous, d’une part ; et d’autre part, je ne suis pas comme l’ivoirien Blé Goudé », a-t-il lancé.

Il faut souligner que le come back de celui qui s’est autoproclamé héritier d’André Mba Obame, de Pierre Mamboundou mais plus surprenant d’Ali Bongo Ondimba qui selon ses dires a fait de lui un homme d’Etat, intervient dans un contexte de préparation des prochaines échéances électorale.