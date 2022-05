Gabon: imbroglio autour de la reprise des prises en charge CNAMGS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le retour à la normale dans la prise en charge CNAMGS au sein de toutes les structures sanitaires du Grand Libreville annoncé par la Directrice du Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO), Elyse Eyang Obame semble être loin de la réalité. Et pour cause, lors d’un point de presse animé ce mardi 17 mai par , le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais (SYMEFOGA) et le syndicat national de la santé (SYNAS), Dr. Mengue M’Asseno Christiane a réaffirmé le mot d’ordre portant suspension des prestations de consultation et d’ordonnance dans les structures hospitalières.

Alors qu’on croyait la communication à nouveau fluide entre les agents de santé et les patients, la dernière sortie de la coalition SYMEFOGA-SYNAS vient de trancher concernant la prise en charge des feuilles de prestation de consultation et d’ordonnance. En effet, c’est par l’entremise de leur président Dr. Mengue M’asseko Christianne que ces derniers ont indiqué que la non-prise en charge était toujours d’actualité.

Ainsi, le syndicat des médecins fonctionnaires gabonais (SYMEFOGA) et le Syndicat national de la santé (SYNAS) campent fermement sur leur décision à savoir la suspension de l’utilisation des feuilles de soins et d’examens CNAMGS dans les hôpitaux publics pour cause des dysfonctionnements dans ces structures sanitaires publiques. « La coalition réaffirme que le mot d’ordre de suspension des feuilles de soins et d’examens CNAMGS est toujours maintenu. La coalition reste en attente de l’ appel du Ministre de tutelle afin de matérialiser le dialogue social tant prôné par le président de la République », a déclaré Dr. Mengue M’asseko Christianne.

Une décision prise depuis le 5 mai 2022 suite à l’absence de réaction de la tutelle depuis le mois de mars malgré les multiples sollicitations adressées par le personnel de la santé. Par ailleurs, les syndicalistes déplorent le silence du ministre de tutelle à ce jour qui semble ne pas être très réactif malgré les multiples séances de travail. « A ce jour, nous sommes en attente des conclusions de ces rencontres et d’une proposition de la tutelle d’un chronogramme de travail afin de sortir de cette situation. » a déclaré la présidente du syndicat des médecins fonctionnaires gabonais.



