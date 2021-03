Gabon: ils écopent de 8 ans et 28 mois de prison pour avoir roué de coups leur petit frère voleur

Henri Mbatchi et Mbina Mounguengui, deux compatriotes détenus à la prison centrale de Libreville depuis 5 ans ont finalement été fixés sur leur sort le vendredi 19 mars dernier. En effet, les deux mis en cause dans une affaire de coups et blessures et tentative de meurtre ont été jugés coupables par la Cour d’assises et condamnés à 8 ans et 28 mois de réclusion criminelle.

C’est dans le cadre de la poursuite de la session criminelle 2021, qui se tient au palais de justice de LIbreville, que Henri Mbatchi et Mbina Mounguengui ont comparu devant le président de cette juridiction et ses assesseurs. Les prévenus ont dû faire face à leur mère qui avait porté plainte suite aux sévices corporels infligés à leur cadet. Il s’agit de Daryl Moubamba, roué de coups, aspergé d’essence pour être incinéré.

Au moment des faits, en 2016, mécontent que leur cadet Daryl Moubamba s’était mis en bande pour cambrioler un commerçant, Mbina-Mounguengui avait infligé à ce dernier et à un de ses complices une bastonnade. Informé, Henri Mbatchi va prêter main forte au benjamin en les rouant de coups à son tour. Puis ce dernier va les aspergeant d’essence avant de craquer une allumette dans le but de les réduire en cendre. N’eut été l’intervention de leur mère, les victimes seraient passées de vie à trépas. Après la plainte de la mère de Daryl Moubamba, les deux aînés avaient été interpellés puis écroués pour tentative de meurtre.

Présenté devant la juridiction de céans en fin de semaine écoulée, au terme des débats contradictoires, Mbatchi et Mbina ont tous les deux été reconnus coupables. Ils ont été condamnés à 8 ans de prison ferme pour Mbatchi, tandis que Mbina a bénéficié de circonstances atténuantes en écopant que de 28 mois de prison ferme dont 8 avec sursis.