Gabon: il tente d’ôter la vie à son rival à Lambaréné

C’est le regrettable acte dont se serait rendu coupable Jean Onorio Ondo Mba la semaine écoulée au district de Makouké, à 60 km de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. En effet, ce ressortissant Équato-guinéen aurait tiré à bout portant sur Crépin Nguema qu’il suspectait entretenir une idylle amoureuse avec sa compagne Jeanne-Marie Bougouendzi Bougouendzi, rapporte notre confrère L’Union. Bienheureusement, la victime a été prise en charge de toute urgence à Libreville où elle a été évacuée promptement.

Les habitants du district de Makouké, à 60 km de Lambaréné sont toujours sur le choc après la scène de jalousie qui se serait déroulée dans leur localité. Selon L’Union, il y a quelques jours la jalousie de Jean Onorio Ondo Mba l’aurait conduit à commettre l’irréparable. En effet, ce dernier aurait décidé d’en finir avec Crépin Nguema qu’il suspectait d’entretenir des relations intimes avec sa bien-aimée Jeanne-Marie Bougouendzi Bougouendzi.

Pour mettre en application son plan machiavélique, ce ressortissant Équato-guinéen aurait investi le domicile de Crépin Nguema muni de son calibre 12. Sans remord, il tire à bout portant sur ce dernier. Après son acte odieux empreint de lâcheté, le compagnon jaloux fond dans la nature. Quant à sa victime, elle sera secourue par les riverains qui vont la conduire in extremis au Centre hospitalier régional Georges Rawiri de Lambaréné (CHRGRL).

Là-bas, le jeune homme ne pourra être pris en charge, faute de plateau technique approprié. Dans la foulée, il sera donc transféré à Libreville où il aurait été admis en soins intensifs dans une structure de la place. À l’heure où nous couchons ces lignes, son pronostic vital ne serait plus engagé. Quant à son bourreau, il a été interpellé puis déféré devant le parquet de la localité avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Lambaréné.

Il a été inculpé pour tentative d’assassinat et défaut de carte de séjour sans oublier la détention illégale d’arme à feu. Un chapelet de charges pour lequel Jean Onorio Ondo Mba devra répondre devant la justice tout prochainement. Pour l’heure, il médite sur son acte incontrôlé pour de simples suspicions que la détention préventive ne permettra sûrement pas de lever. Occasion d’interpeller le plus grand nombre sur la maîtrise de soi et la valeur démesurée accordée aux choses charnelles, quitte à se déshumaniser sous l’emprise de la haine.