Gabon: il dépose plainte contre sa concubine pour violences physiques

Le couple vivant au 1er campement dans la commune d’Akanda est constitué d’un homme de nationalité burkinabé et d’une Gabonaise âgée de 33 ans. Selon notre confrère L’Union, excédé par les agressions à répétition de sa chérie, ce quinquagénaire aurait décidé de dénoncer les violences dont il est régulièrement l’objet.

C’est une affaire assez rare pour la mettre en lumière. Et pour cause, les violences physiques faites aux hommes sont très souvent ignorées voire banalisées par les organismes de défense des droits de l’Homme. Pourtant il existe des personnes de sexe masculin qui subissent la loi du plus fort au quotidien dans leurs foyers.

C’est notamment le cas d’un ressortissant burkinabé installé au Gabon depuis belle lurette. Selon notre confrère le quotidien L’Union, les faits se seraient déroulés le weekend écoulé au premier campement dans la commune d’Akanda. Là-bas, une compatriote à la trentaine d’années aurait pris goût à mater son homme à l’aide d’une barre de fer. Et ce, devant leur fillette de 5 ans.

Les témoignages du voisinage sont davantage accablants pour cette dernière car il semblerait que ces agressions physiques soient répétitives. Après une énième agression à laquelle il a décidé de répondre par la non-violence, le quinquagénaire a tout simplement décidé de se confier à un de ses voisins, officier de police judiciaire (OPJ).

C’est ce dernier qui lui aurait conseillé de dénoncer sa bien aimée pour son acte odieux. Hématomes le long du corps, révèle le quotidien. Depuis 8 ans de relation, cette dernière lui couvre d’humiliation à chaque fois qu’elle a bu du vin. Dans la foulée, il dépose plainte contre cette dernière pour violence auprès du commissariat de police de la localité.