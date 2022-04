Gabon: il crève les yeux de sa compagne pour qu’elle «ne regarde plus d’autres hommes»￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un ressortissant camerounais prénommé Éric a récemment été appréhendé par les services judiciaires de la province du Woleu-Ntem. Ce dernier était recherché pour avoir crevé les deux yeux et coupé une oreille à sa concubine Chantal au quartier Alibandeng dans le 1er arrondissement de Libreville, avant de prendre la fuite.

Les faits se seraient déroulés le vendredi 22 avril 2022 au quartier Alibandeng dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Ce jour-là, une violente dispute aurait éclaté entre Éric et sa compagne Chantal. A l’origine de celle-ci, la jalousie de l’homme qui n’aurait pas apprécié que sa copine parle avec d’autres hommes.

Une joute verbale aurait alors éclaté entre les deux concubins. Le ton serait monté et dans un élan de colère Éric aurait décidé d’en finir avec sa copine. Ce dernier aurait enfoncé ses doigts à tour de rôle dans les deux yeux de sa femme afin que celle-ci « ne regarde plus ailleurs ». Non satisfait de sa sale besogne, il lui aurait tranché l’oreille oreille gauche avant de prendre la fuite.

Se rendant compte de l’acte qu’il venait de poser, Éric se serait enfui. Alertées, les autorités judiciaires auraient réagi promptement et se seraient lancées à sa poursuite. Le mis en cause a été arrêté en fin d’après-midi dans la ville de Bitam aux environs de 16 heures alors qu’il tentait de rallier le Cameroun. Ce dernier sera présenté prochainement devant le parquet et déféré en attendant d’être fixé sur son sort.