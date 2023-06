Gabon : « Ici commence la mer », une sensibilisation à la gestion des déchets

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Fédération gabonaise pour l’environnement Okiri, le Haut-Commissariat à l’Environnement et au Cadre de Vie et la Mairie Centrale de Libreville ont récemment lancé la première phase du projet « Ici commence la mer ». Soutenue par Arise, cette initiative vise à sensibiliser les populations sur la gestion des déchets.

Le plastique menace l’écosystème marin. Il est urgent d’agir. Ainsi, dans l’optique de préserver l’environnement et la mer en particulier, le groupe Arise s’est joint au projet « Ici commence la mer». Un projet de sensibilisation dont la première phase commence avec les établissements scolaires.

Pour une mer plus saine

80 % des déchets marins sont du plastique, il est urgent de limiter la production des déchets de ce type pour préserver l’écosystème marin. « Ici commence la mer» sensibilise sur les effets néfastes de ces déchets. Le projet encourage les individus à limiter leur production de détritus en plastique. Aussi, il invite chacun à jeter les ordures dans les espaces dédiés pour éviter qu’ils ne jonchent les plages et finissent dans la mer.

Pour cette sensibilisation, des marquages au sol du visuel « Ici commence la mer » seront effectués afin d’engendrer une prise de conscience chez chacun d’entre nous. La phase 1 de cette opération ne concerne que le premier arrondissement de Libreville. Les marquages seront réalisés aux abords de plusieurs établissements notamment l’Université Omar Bongo (UOB),le lycée Nelson Mandela, l’école Ruban Vert et bien d’autres.

Arise en défenseur de l’environnement

Le groupe Arise soutient les initiatives de protection de l’environnement. En effet, il appuie l’initiative « Ici commence la mer » et bien d’autres. Il a d’ailleurs signé une convention avec le Pr Lee White, ministre de l’Environnement. Une action qui vise la restauration des mangroves dégradées et la protection de celles menacées dans le Grand Libreville.

Rappelons qu’en décembre 2022, le Gabon s’est engagé à protéger 30% de ses terres, son océan et ses eaux de sources. « Ici commence la mer » s’inscrit bien dans cette démarche. Réduire les déchets plastiques, c’est préserver l’environnement. Par-dessus tout, c’est garantir aux générations futures un environnement sain.

Iris OBANGA